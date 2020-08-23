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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرف على تفاصيل مؤتمر مستجدات كورونا.. ماذا قال متحدثا "الصحة" و"الداخلية"

"العبدالعالي": أكثر من 40 بروتوكولاً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 بروتوكولاً موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، وبالإمكان مراجعتها والرجوع إليها عبر الموقع covid19awareness.sa.

وأشار إلى ضرورة الحرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، فالأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.

وأضاف أنه تم تسجيل 1109 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (307479) حالة، من بينها (23687) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1644) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة العميد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (280143) حالة بإضافة (1702) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3649) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً".

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4674950) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52313) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 الماضية.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."

وقال "العبدالعالي": إننا استطعنا العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا في حالة استقرار، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل هو لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض، لافتاً إلى أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: نحمد الله على ما يتحقق من نتائج ايجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة، وذلك بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في كل أنحاء العالم.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورنا المستجد كوفيد-19، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.

كما يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في كل المواقع، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق وكل المواقع العامة.

وأهاب العميد "الشلهوب" بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها، وذلك بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك على الرقم 999 في كل مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيتم تقديم البلاغات على الرقم 911.

وختم بالقول: بحمد الله نلمس المستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث تم حتى تاريخ اليوم تطبيق عقوبة مخالفة عدم لبس كمامة في كافة أنحاء المملكة بحق 1936 مخالفاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على تفاصيل مؤتمر مستجدات كورونا.. ماذا قال متحدثا "الصحة" و"الداخلية"
سبق

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 بروتوكولاً موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، وبالإمكان مراجعتها والرجوع إليها عبر الموقع covid19awareness.sa.

وأشار إلى ضرورة الحرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، فالأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.

وأضاف أنه تم تسجيل 1109 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (307479) حالة، من بينها (23687) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1644) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة العميد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (280143) حالة بإضافة (1702) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3649) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً".

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4674950) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52313) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 الماضية.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."

وقال "العبدالعالي": إننا استطعنا العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا في حالة استقرار، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل هو لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض، لافتاً إلى أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: نحمد الله على ما يتحقق من نتائج ايجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة، وذلك بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في كل أنحاء العالم.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورنا المستجد كوفيد-19، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.

كما يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في كل المواقع، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق وكل المواقع العامة.

وأهاب العميد "الشلهوب" بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها، وذلك بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك على الرقم 999 في كل مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيتم تقديم البلاغات على الرقم 911.

وختم بالقول: بحمد الله نلمس المستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث تم حتى تاريخ اليوم تطبيق عقوبة مخالفة عدم لبس كمامة في كافة أنحاء المملكة بحق 1936 مخالفاً.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:04 PM

تعرف على تفاصيل مؤتمر مستجدات كورونا.. ماذا قال متحدثا "الصحة" و"الداخلية"

"العبدالعالي": أكثر من 40 بروتوكولاً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 بروتوكولاً موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، وبالإمكان مراجعتها والرجوع إليها عبر الموقع covid19awareness.sa.

وأشار إلى ضرورة الحرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، فالأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.

وأضاف أنه تم تسجيل 1109 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (307479) حالة، من بينها (23687) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1644) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة العميد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (280143) حالة بإضافة (1702) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3649) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً".

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4674950) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (52313) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 الماضية.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."

وقال "العبدالعالي": إننا استطعنا العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا في حالة استقرار، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل هو لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض، لافتاً إلى أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: نحمد الله على ما يتحقق من نتائج ايجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة، وذلك بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في كل أنحاء العالم.

وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورنا المستجد كوفيد-19، ومتابعة الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.

كما يواصل رجال الأمن ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في كل المواقع، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق وكل المواقع العامة.

وأهاب العميد "الشلهوب" بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها، وذلك بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك على الرقم 999 في كل مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيتم تقديم البلاغات على الرقم 911.

وختم بالقول: بحمد الله نلمس المستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث تم حتى تاريخ اليوم تطبيق عقوبة مخالفة عدم لبس كمامة في كافة أنحاء المملكة بحق 1936 مخالفاً.

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