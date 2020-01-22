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المساهمات العقارية تستعيد أكثر من 8 مليارات ريال في نهاية 2019

"تصفية" تعزّز الوعي بأعمالها وخدماتها بين المساهمين عبر معجم المساهمات

تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية.

وسعيا لتعزيز مستوى الاستفادة من خدماتها أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"؛ إحدى مبادراتها التوعوية «معجم المساهمات» عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (@saTasfiah)، بهدف رفع الوعي والتعريف بالمصطلحات القانونية الدارجة في إطار عمل اللجنة، وتحقيق أفضل مستويات التفاعل بين اللجنة والمستفيدين من خدماتها والمتابعين لحسابها.

وتندرج مبادرة «#معجم_المساهمات» ضمن الجهود التواصلية التي تنفّذها لجنة المساهمات العقارية؛ لربط جمهور المستفيدين من خدماتها بأعمال اللجنة، وزيادة الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين المساهمين في المساهمات لمتعثرة الواقعة ضمن اختصاص عملها، بما يضمن تحقيق الاستجابة المثلى من طرف المستفيدين ويسهم في تحقيق أهداف "تصفية".

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات العقارية (المرخص لها وغيرها) قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها الإجراءات الشرعية والقانونية والمحاسبية كافة من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية، بأفضل عائد وأسرع وقت، وبما يسهم في إعادة الحقوق إلى أهلها بأنسب الطرق.

وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية، تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019.

وتمَكّنت «تصفية» من تسليم أكثر من 94 % من تلك المبالغ إلى أصحابها، فيما دعت عموم المواطنين والمقيمين الذين سبقت لهم أو لمورثيهم المساهمة في مساهمات عقارية، إلى التحقق من امتلاكهم أموالاً من تصفية تلك المساهمات، بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة: (https://tasfiah.sa/pages/ha).

لجنة المساهمات العقارية تصفية معجم المساهمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المساهمات العقارية تستعيد أكثر من 8 مليارات ريال في نهاية 2019
سبق

تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية.

وسعيا لتعزيز مستوى الاستفادة من خدماتها أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"؛ إحدى مبادراتها التوعوية «معجم المساهمات» عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (@saTasfiah)، بهدف رفع الوعي والتعريف بالمصطلحات القانونية الدارجة في إطار عمل اللجنة، وتحقيق أفضل مستويات التفاعل بين اللجنة والمستفيدين من خدماتها والمتابعين لحسابها.

وتندرج مبادرة «#معجم_المساهمات» ضمن الجهود التواصلية التي تنفّذها لجنة المساهمات العقارية؛ لربط جمهور المستفيدين من خدماتها بأعمال اللجنة، وزيادة الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين المساهمين في المساهمات لمتعثرة الواقعة ضمن اختصاص عملها، بما يضمن تحقيق الاستجابة المثلى من طرف المستفيدين ويسهم في تحقيق أهداف "تصفية".

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات العقارية (المرخص لها وغيرها) قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها الإجراءات الشرعية والقانونية والمحاسبية كافة من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية، بأفضل عائد وأسرع وقت، وبما يسهم في إعادة الحقوق إلى أهلها بأنسب الطرق.

وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية، تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019.

وتمَكّنت «تصفية» من تسليم أكثر من 94 % من تلك المبالغ إلى أصحابها، فيما دعت عموم المواطنين والمقيمين الذين سبقت لهم أو لمورثيهم المساهمة في مساهمات عقارية، إلى التحقق من امتلاكهم أموالاً من تصفية تلك المساهمات، بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة: (https://tasfiah.sa/pages/ha).

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:19 PM

المساهمات العقارية تستعيد أكثر من 8 مليارات ريال في نهاية 2019

"تصفية" تعزّز الوعي بأعمالها وخدماتها بين المساهمين عبر معجم المساهمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية.

وسعيا لتعزيز مستوى الاستفادة من خدماتها أطلقت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"؛ إحدى مبادراتها التوعوية «معجم المساهمات» عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (@saTasfiah)، بهدف رفع الوعي والتعريف بالمصطلحات القانونية الدارجة في إطار عمل اللجنة، وتحقيق أفضل مستويات التفاعل بين اللجنة والمستفيدين من خدماتها والمتابعين لحسابها.

وتندرج مبادرة «#معجم_المساهمات» ضمن الجهود التواصلية التي تنفّذها لجنة المساهمات العقارية؛ لربط جمهور المستفيدين من خدماتها بأعمال اللجنة، وزيادة الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين المساهمين في المساهمات لمتعثرة الواقعة ضمن اختصاص عملها، بما يضمن تحقيق الاستجابة المثلى من طرف المستفيدين ويسهم في تحقيق أهداف "تصفية".

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات العقارية (المرخص لها وغيرها) قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها الإجراءات الشرعية والقانونية والمحاسبية كافة من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية، بأفضل عائد وأسرع وقت، وبما يسهم في إعادة الحقوق إلى أهلها بأنسب الطرق.

وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية، تخطّت الأموال المستعادة من المساهمات العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019.

وتمَكّنت «تصفية» من تسليم أكثر من 94 % من تلك المبالغ إلى أصحابها، فيما دعت عموم المواطنين والمقيمين الذين سبقت لهم أو لمورثيهم المساهمة في مساهمات عقارية، إلى التحقق من امتلاكهم أموالاً من تصفية تلك المساهمات، بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة: (https://tasfiah.sa/pages/ha).

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