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الأردن يعتزم تخفيف إجراءات "كورونا" قريباً لكن دون رفع حظر التجول

"الرزاز" أشار إلى احتمالية السماح للمواطنين التنقل بحرية أكبر

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة، التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

واستدرك "الرزاز" بالتأكيد أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.


الأردن حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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الأردن يعتزم تخفيف إجراءات "كورونا" قريباً لكن دون رفع حظر التجول
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة، التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

واستدرك "الرزاز" بالتأكيد أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.


15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:31 PM

الأردن يعتزم تخفيف إجراءات "كورونا" قريباً لكن دون رفع حظر التجول

"الرزاز" أشار إلى احتمالية السماح للمواطنين التنقل بحرية أكبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة، التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

واستدرك "الرزاز" بالتأكيد أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.


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