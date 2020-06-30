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"إنفاذ" ينظّم مزادات عقارية في الرياض ومكة وخميس مشيط

"مزاد مكارم العقار" الحضوري يستعرض 32 فرصة استثمارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة عدة مزادات تتنوع إلى مزادات حضورية وإلكترونية، وبيع مباشر عن طريق "الأظرف المغلقة".

وتتمثل المزادات في: "مزاد مكارم العقار" الحضوري، الذي يستعرض 32 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 27 ألف متر مربع في مدينة الرياض، وبيع مباشر لـ "عقارات الروابي"، وهي عقارات سكنية بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع بمنطقة مكة المكرّمة، و"مزاد خميس مشيط" الإلكتروني، الذي يستعرض فرصة استثمارية واحدة تمثلت في أرض سكنية في محافظة خميس مشيط، إضافة إلى "مزاد عين الدلم" الإلكتروني والمقام على أرض سكنية وزراعية بمساحة تتجاوز 34 ألف مترٍ مربع.

ويسعى المركز من خلال تلك المزادات إلى الحفاظ على قيم الأصول المعروضة للتصفية، التي يشرف على تنفيذها من قبل الجهات المختصة فنياً من القطاع الخاص؛ إذ يشرف المركز على مزادات حضورية، وإلكترونية، ومزادات الاتصال المرئي، إضافة إلى مزادات الأظرف المغلقة كما في "عقارات الروابي"؛ بتنوّعٍ يسهم في تعدد خيارات التسويق لمزودي الخدمات من وكلاء البيع ومقدمي خدمات التسويق، وزيادة فرص نجاح البيع وبالتالي حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.

وأُسس مركز الإسناد والتصفية كأحد برامج التحول الوطني بهدف الإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة إليه من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها.

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"إنفاذ" ينظّم مزادات عقارية في الرياض ومكة وخميس مشيط
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة عدة مزادات تتنوع إلى مزادات حضورية وإلكترونية، وبيع مباشر عن طريق "الأظرف المغلقة".

وتتمثل المزادات في: "مزاد مكارم العقار" الحضوري، الذي يستعرض 32 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 27 ألف متر مربع في مدينة الرياض، وبيع مباشر لـ "عقارات الروابي"، وهي عقارات سكنية بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع بمنطقة مكة المكرّمة، و"مزاد خميس مشيط" الإلكتروني، الذي يستعرض فرصة استثمارية واحدة تمثلت في أرض سكنية في محافظة خميس مشيط، إضافة إلى "مزاد عين الدلم" الإلكتروني والمقام على أرض سكنية وزراعية بمساحة تتجاوز 34 ألف مترٍ مربع.

ويسعى المركز من خلال تلك المزادات إلى الحفاظ على قيم الأصول المعروضة للتصفية، التي يشرف على تنفيذها من قبل الجهات المختصة فنياً من القطاع الخاص؛ إذ يشرف المركز على مزادات حضورية، وإلكترونية، ومزادات الاتصال المرئي، إضافة إلى مزادات الأظرف المغلقة كما في "عقارات الروابي"؛ بتنوّعٍ يسهم في تعدد خيارات التسويق لمزودي الخدمات من وكلاء البيع ومقدمي خدمات التسويق، وزيادة فرص نجاح البيع وبالتالي حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.

وأُسس مركز الإسناد والتصفية كأحد برامج التحول الوطني بهدف الإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة إليه من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:15 PM

"إنفاذ" ينظّم مزادات عقارية في الرياض ومكة وخميس مشيط

"مزاد مكارم العقار" الحضوري يستعرض 32 فرصة استثمارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة عدة مزادات تتنوع إلى مزادات حضورية وإلكترونية، وبيع مباشر عن طريق "الأظرف المغلقة".

وتتمثل المزادات في: "مزاد مكارم العقار" الحضوري، الذي يستعرض 32 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 27 ألف متر مربع في مدينة الرياض، وبيع مباشر لـ "عقارات الروابي"، وهي عقارات سكنية بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع بمنطقة مكة المكرّمة، و"مزاد خميس مشيط" الإلكتروني، الذي يستعرض فرصة استثمارية واحدة تمثلت في أرض سكنية في محافظة خميس مشيط، إضافة إلى "مزاد عين الدلم" الإلكتروني والمقام على أرض سكنية وزراعية بمساحة تتجاوز 34 ألف مترٍ مربع.

ويسعى المركز من خلال تلك المزادات إلى الحفاظ على قيم الأصول المعروضة للتصفية، التي يشرف على تنفيذها من قبل الجهات المختصة فنياً من القطاع الخاص؛ إذ يشرف المركز على مزادات حضورية، وإلكترونية، ومزادات الاتصال المرئي، إضافة إلى مزادات الأظرف المغلقة كما في "عقارات الروابي"؛ بتنوّعٍ يسهم في تعدد خيارات التسويق لمزودي الخدمات من وكلاء البيع ومقدمي خدمات التسويق، وزيادة فرص نجاح البيع وبالتالي حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.

وأُسس مركز الإسناد والتصفية كأحد برامج التحول الوطني بهدف الإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة إليه من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها.

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