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المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب

"غروندبرغ" دعا الأطراف اليمنية إلى التهدئة

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)، بوقف التصعيد العسكري في محافظة مأرب، التي تشن عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات مستمرة منذ أشهر.

وذكر "غروندبرغ" خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في اليمن، أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بتسوية سياسية متوافق عليها، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للمدنيين اليمنيين، بينما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى التهدئة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب
سبق

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)، بوقف التصعيد العسكري في محافظة مأرب، التي تشن عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات مستمرة منذ أشهر.

وذكر "غروندبرغ" خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في اليمن، أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بتسوية سياسية متوافق عليها، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للمدنيين اليمنيين، بينما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى التهدئة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:43 PM

المبعوث الأممي يطالب بوقف التصعيد في مأرب

"غروندبرغ" دعا الأطراف اليمنية إلى التهدئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الخميس)، بوقف التصعيد العسكري في محافظة مأرب، التي تشن عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات مستمرة منذ أشهر.

وذكر "غروندبرغ" خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في اليمن، أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بتسوية سياسية متوافق عليها، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للمدنيين اليمنيين، بينما يجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى التهدئة.

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