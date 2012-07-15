شرطة عسير: القبض على سارق سيارة أطلق النار على دورية أمن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة الـ8:30 مساء يوم الجمعة ١٤٤٠/ ١١/ ٩هـ، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها؛ وذلك للتحقق من وضعها، بادر مَن فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ وهو ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، وتعقُّب المركبة، والقبض على قائدها، وتبيَّن أنه مواطن في العقد الرابع، وضَبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح أنها مسروقة، كما ضُبط بحوزته (502) قرص كبتاجون؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن، ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.