التهم 55 كم2 من الغابات.. قبرص تسيطر على الحريق الأسوأ منذ 61 عاماً

أخلى عشر قرى ودمر 50 منزلاً وخطوط طاقة

أعلنت أجهزة الإطفاء القبرصية، اليوم (الاثنين) سيطرتها على أسوأ حريق تشهده الجزيرة منذ عقود، والذي اجتاح غابات جبلية ومزارع، مودياً بأربعة مصريين ومدمرًا عشرات المنازل.

وأفادت إدارة الغابات القبرصية بأن الحريق الذي اندلع السبت بات تحت السيطرة بشكل تام عند الساعة 08,00 صباحًا (05,00 ت غ).

وشاركت طائرات لمكافحة النيران من اليونان ومن القواعد البريطانية في الجزيرة المتوسطية، في إخماد الحريق الذي أتى على 55 كيلومترًا مربعًا من جبال ترودوس، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودمّر الحريق الذي اعتبر الأسوأ منذ تأسيس جمهورية قبرص عام 1960 نحو 50 منزلاً، وخطوط الطاقة وأدى إلى إخلاء عشر قرى.

والحريق الذي أججته الرياح القوية وفاقمته موجة حرارة في الجزيرة تجاوزت 40 درجة، أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان شوهدت من البحر ومن السفح الآخر لسلسلة جبال ترودوس.

وشارك أكثر من 600 عنصر من أجهزة الطوارئ والجيش في إخماد الحريق إضافة إلى نحو عشر طائرات و70 عربة إطفاء وطائرة استطلاع دون طيار.