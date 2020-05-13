النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

دراسة: إصابة الأطفال بكورونا لا تبدأ بالحمّى.. ولاحظوا هذه الأعراض

من أجل سرعة التشخيص

الأطفال لا يصابون بالحمّى في بداية إصابتهم بكورونا، لكن على أولياء الأمور ملاحظة أعراض أخرى مهمة منها الإسهال والغثيان والإرهاق، هكذا كشفت دراسة صينية جديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وضع فريق من الأطباء والباحثين خمسة مرضى من صغار السن تحت الملاحظة الدقيقة في الفترة بين 23 يناير و20 فبراير، وذلك في مستشفى تونغجى للأطفال بمدينة ووهان، حيث بدأ وباء كورونا.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "فرونتيرز"، وجد الباحثون أن كورونا يمكن أن يبدأ في الجهاز الهضمي، حيث يعاني الأطفال متاعب مثل التلبك المعوي وانسداد الأمعاء وتورم الكلى وأعراض منها الإسهال والإرهاق.

قال الدكتور وينبين لي؛ من قسم طب الأطفال في مستشفى تونغجي، والمشرف على الدراسة: إن الآباء يركزون على الحمّى والأعراض التنفسية عند ملاحظة أطفالهم، ولكن هذا قد يجعلهم يفقدون المبادرة وسرعة العلاج، لأن الحمّى ليست من الأعراض الأولى بالإصابة لديهم.

ويضيف "لي": "احتاج ثلاثة من الأطفال الخمسة إلى جراحات طارئة لعلاج حالات مثل الانسداد المعوي، وكانوا قد عانوا لأكثر من سبعة أيام التهاباً حاداً في المعدة والأمعاء، إضافة إلى الإسهال أو القيء (أو كليهما معاً).

ويضيف "لي": "يشير هذا إلى أن COVID-19 قد يصيب المرضى؛ ليس فقط من خلال الجهاز التنفسي في شكل قطرات هوائية، ولكن أيضاً من خلال الجهاز الهضمي عن طريق عن طريق الفم".

ويأمل "لي"، من خلال تسليط الضوء على هذه الحالات، أن يتمكّن الأطباء الآخرون من التشخيص المبكر وعزل المرضى الذين يعانون أعراضاً مشابهة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: إصابة الأطفال بكورونا لا تبدأ بالحمّى.. ولاحظوا هذه الأعراض
سبق

الأطفال لا يصابون بالحمّى في بداية إصابتهم بكورونا، لكن على أولياء الأمور ملاحظة أعراض أخرى مهمة منها الإسهال والغثيان والإرهاق، هكذا كشفت دراسة صينية جديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وضع فريق من الأطباء والباحثين خمسة مرضى من صغار السن تحت الملاحظة الدقيقة في الفترة بين 23 يناير و20 فبراير، وذلك في مستشفى تونغجى للأطفال بمدينة ووهان، حيث بدأ وباء كورونا.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "فرونتيرز"، وجد الباحثون أن كورونا يمكن أن يبدأ في الجهاز الهضمي، حيث يعاني الأطفال متاعب مثل التلبك المعوي وانسداد الأمعاء وتورم الكلى وأعراض منها الإسهال والإرهاق.

قال الدكتور وينبين لي؛ من قسم طب الأطفال في مستشفى تونغجي، والمشرف على الدراسة: إن الآباء يركزون على الحمّى والأعراض التنفسية عند ملاحظة أطفالهم، ولكن هذا قد يجعلهم يفقدون المبادرة وسرعة العلاج، لأن الحمّى ليست من الأعراض الأولى بالإصابة لديهم.

ويضيف "لي": "احتاج ثلاثة من الأطفال الخمسة إلى جراحات طارئة لعلاج حالات مثل الانسداد المعوي، وكانوا قد عانوا لأكثر من سبعة أيام التهاباً حاداً في المعدة والأمعاء، إضافة إلى الإسهال أو القيء (أو كليهما معاً).

ويضيف "لي": "يشير هذا إلى أن COVID-19 قد يصيب المرضى؛ ليس فقط من خلال الجهاز التنفسي في شكل قطرات هوائية، ولكن أيضاً من خلال الجهاز الهضمي عن طريق عن طريق الفم".

ويأمل "لي"، من خلال تسليط الضوء على هذه الحالات، أن يتمكّن الأطباء الآخرون من التشخيص المبكر وعزل المرضى الذين يعانون أعراضاً مشابهة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:41 PM

دراسة: إصابة الأطفال بكورونا لا تبدأ بالحمّى.. ولاحظوا هذه الأعراض

من أجل سرعة التشخيص

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
27,224

الأطفال لا يصابون بالحمّى في بداية إصابتهم بكورونا، لكن على أولياء الأمور ملاحظة أعراض أخرى مهمة منها الإسهال والغثيان والإرهاق، هكذا كشفت دراسة صينية جديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وضع فريق من الأطباء والباحثين خمسة مرضى من صغار السن تحت الملاحظة الدقيقة في الفترة بين 23 يناير و20 فبراير، وذلك في مستشفى تونغجى للأطفال بمدينة ووهان، حيث بدأ وباء كورونا.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "فرونتيرز"، وجد الباحثون أن كورونا يمكن أن يبدأ في الجهاز الهضمي، حيث يعاني الأطفال متاعب مثل التلبك المعوي وانسداد الأمعاء وتورم الكلى وأعراض منها الإسهال والإرهاق.

قال الدكتور وينبين لي؛ من قسم طب الأطفال في مستشفى تونغجي، والمشرف على الدراسة: إن الآباء يركزون على الحمّى والأعراض التنفسية عند ملاحظة أطفالهم، ولكن هذا قد يجعلهم يفقدون المبادرة وسرعة العلاج، لأن الحمّى ليست من الأعراض الأولى بالإصابة لديهم.

ويضيف "لي": "احتاج ثلاثة من الأطفال الخمسة إلى جراحات طارئة لعلاج حالات مثل الانسداد المعوي، وكانوا قد عانوا لأكثر من سبعة أيام التهاباً حاداً في المعدة والأمعاء، إضافة إلى الإسهال أو القيء (أو كليهما معاً).

ويضيف "لي": "يشير هذا إلى أن COVID-19 قد يصيب المرضى؛ ليس فقط من خلال الجهاز التنفسي في شكل قطرات هوائية، ولكن أيضاً من خلال الجهاز الهضمي عن طريق عن طريق الفم".

ويأمل "لي"، من خلال تسليط الضوء على هذه الحالات، أن يتمكّن الأطباء الآخرون من التشخيص المبكر وعزل المرضى الذين يعانون أعراضاً مشابهة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,192
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,412
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة