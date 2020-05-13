دراسة: إصابة الأطفال بكورونا لا تبدأ بالحمّى.. ولاحظوا هذه الأعراض

من أجل سرعة التشخيص

الأطفال لا يصابون بالحمّى في بداية إصابتهم بكورونا، لكن على أولياء الأمور ملاحظة أعراض أخرى مهمة منها الإسهال والغثيان والإرهاق، هكذا كشفت دراسة صينية جديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وضع فريق من الأطباء والباحثين خمسة مرضى من صغار السن تحت الملاحظة الدقيقة في الفترة بين 23 يناير و20 فبراير، وذلك في مستشفى تونغجى للأطفال بمدينة ووهان، حيث بدأ وباء كورونا.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "فرونتيرز"، وجد الباحثون أن كورونا يمكن أن يبدأ في الجهاز الهضمي، حيث يعاني الأطفال متاعب مثل التلبك المعوي وانسداد الأمعاء وتورم الكلى وأعراض منها الإسهال والإرهاق.

قال الدكتور وينبين لي؛ من قسم طب الأطفال في مستشفى تونغجي، والمشرف على الدراسة: إن الآباء يركزون على الحمّى والأعراض التنفسية عند ملاحظة أطفالهم، ولكن هذا قد يجعلهم يفقدون المبادرة وسرعة العلاج، لأن الحمّى ليست من الأعراض الأولى بالإصابة لديهم.

ويضيف "لي": "احتاج ثلاثة من الأطفال الخمسة إلى جراحات طارئة لعلاج حالات مثل الانسداد المعوي، وكانوا قد عانوا لأكثر من سبعة أيام التهاباً حاداً في المعدة والأمعاء، إضافة إلى الإسهال أو القيء (أو كليهما معاً).

ويضيف "لي": "يشير هذا إلى أن COVID-19 قد يصيب المرضى؛ ليس فقط من خلال الجهاز التنفسي في شكل قطرات هوائية، ولكن أيضاً من خلال الجهاز الهضمي عن طريق عن طريق الفم".

ويأمل "لي"، من خلال تسليط الضوء على هذه الحالات، أن يتمكّن الأطباء الآخرون من التشخيص المبكر وعزل المرضى الذين يعانون أعراضاً مشابهة.