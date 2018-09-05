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"الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على "المدينة"

يتوقع أن تؤدي لجريان السيول وتستمر إلى الساعة 12:00 من صباح الغد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المسيجيد وطاشا والسدارة والفريش والصمد والحسنية وبدر والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الخميس.

وكان المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، وجه جميع المواقع الصحية التابعة لصحة المنطقة برفع الجاهزية التامة من جراء احتمالية تقلبات الطقس المفاجئة، حسب التنبيهات الواردة والتوجيه للقيادات الصحية بالمنطقة بالتواصل مع مركز العمليات بالمديرية لحالات الطوارئ، وتخصيص فِرق الصيانة للتدخل في الحالات الطارئة.

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"الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على "المدينة"
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المسيجيد وطاشا والسدارة والفريش والصمد والحسنية وبدر والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الخميس.

وكان المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، وجه جميع المواقع الصحية التابعة لصحة المنطقة برفع الجاهزية التامة من جراء احتمالية تقلبات الطقس المفاجئة، حسب التنبيهات الواردة والتوجيه للقيادات الصحية بالمنطقة بالتواصل مع مركز العمليات بالمديرية لحالات الطوارئ، وتخصيص فِرق الصيانة للتدخل في الحالات الطارئة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:46 PM

"الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على "المدينة"

يتوقع أن تؤدي لجريان السيول وتستمر إلى الساعة 12:00 من صباح الغد

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ماجد الرفاعي - ينبع
1
9,627

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المسيجيد وطاشا والسدارة والفريش والصمد والحسنية وبدر والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الخميس.

وكان المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، وجه جميع المواقع الصحية التابعة لصحة المنطقة برفع الجاهزية التامة من جراء احتمالية تقلبات الطقس المفاجئة، حسب التنبيهات الواردة والتوجيه للقيادات الصحية بالمنطقة بالتواصل مع مركز العمليات بالمديرية لحالات الطوارئ، وتخصيص فِرق الصيانة للتدخل في الحالات الطارئة.

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