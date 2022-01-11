حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة.. و"الأرصاد" ينبّه
مصحوبة برياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد وطاشا، تستمر حتى الـ 2 ظهراً .
حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة.. و"الأرصاد" ينبّه
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-11
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد وطاشا، تستمر حتى الـ 2 ظهراً .
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:11 AM
حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة.. و"الأرصاد" ينبّه
مصحوبة برياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد وطاشا، تستمر حتى الـ 2 ظهراً .