حالة أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة.. و"الأرصاد" ينبّه

مصحوبة برياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيولاً .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد وطاشا، تستمر حتى الـ 2 ظهراً .