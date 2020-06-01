استشاري: لا إيدز في كورونا والفيروس لم يضعف والأم قد تنقله لجنينها

أكد استشاري الفيروسات الطبية الدكتور زكي منور أن فيروس كورونا لم يضعف وما زال على حالته مبررًا صعود وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ يعود لمدى الالتزام المجتمعي، كاشفًا أن سبب ارتفاع الوفيات في الدول الأوروبية يعود لعوامل عدة. وكشف البروفيسور زكي منور في حوار مع "سبق" أن الدراسات أثبتت أن نسبة كبيرة من الوفيات بفيروس كورونا بين مرضى الضغط والسكري من الدرجة الثانية لكبار السن. وحذر "منور" من مغبة الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس، نظرًا لكون ذلك سيعيد بنتائج لا تحمد عقباها، مشددًا على الالتزام بلبس الكمامة والقفاز وعدم الخروج إلا للضرورة واجتناب التجمعات.. وإلى تفاصيل الحوار: مرّت ثلاثة أشهر تقريبًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.. كيف ترى التجربة السعودية في التعامل معه؟ لله الحمد تنبهت حكومة المملكة لهذه الجائحة منذ وقت مبكر واتخذت إجراءات سريعة ومن أهمها منع السفر وإيقاف الدراسة، والتجمعات والتوعية والإرشادات الصحية، ومن المؤشرات الإيجابية لذلك هو التحكم في نسبة الإصابات إلى درجة معقولة، وكذلك عدم ارتفاع نسبة الوفيات، وهي تجربة قاسية مع فيروس شرس وفتّاك وإلى الآن ما زالت الحالات ترصد والتجربة لم تنته بعد، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لهدف حماية المواطن والمقيم والتفرغ لعلاج الحالات التي رصدت داخل المملكة في مواقع التجمعات وإسكانات العمالة وغير ذلك من المواقع التي كانت تشهد كثافة عمال. هل هناك دراسات دقيقة أجريت لمعرفة الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا؟ أجريت دراسة في إيطاليا، وتبين منها أن الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا هم مرضى الضغط والسكري، وهم يشكلون ما نسبته 60% من الوفيات في إيطاليا وهذا الرقم كبير جدًا وخطر للغاية، حيث توزعت بقية الـ 40% على الأمراض المزمنة الأخرى، بالنسبة لي لم أجد دراسة بعد على الوفيات في المملكة مطابقة للدراسة الإيطالية، ولكن الأمر الإيجابي أن نسبة الوفيات في المملكة لم تصل إلى 1%. ما سبب ارتفاع نسب الوفيات في أوروبا وأمريكا وانخفاضها في المملكة؟ يعود لعوامل مهمة وهي كبر السن والأمراض المزمنة ونسبة الإصابة، فمثلاً في الدول المشار لها في سؤالك نسبة كبار السن مرتفعة، وذلك يعني ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة أو ضعيفي المناعة وهذه الفئات هم أكثر عرضة لخطورة فيروس كورونا كوفيد١٩، أما في المملكة نسبة كبار السن منخفضة وهذا من العوامل التي أدت لانخفاض رقم الوفيات. هناك من يربط سبب كثرة الوفيات في الدول الأوروبية إلى اختلاف سلالة الفيروس عن الموجودة في المملكة؟ هذا كلام لا يوجد عليه دليل علمي حاليًا، وسبب الوفيات هو كما ذكرت في السؤال السابق وهي تعود لعوامل السن والأمراض وضعف المناعة، ووفقًا للإحصائيات فإن حوالي 75 ٪ من الوفيات والحالات الحرجة في إيطاليا أعمارهم تتجاوز 50 سنة. أحاديث كثيرة تتواتر عن الفيروس وأنه يمر بمرحلة ضعف ووهن وأصبح تأثيره أقل.. هل هي صحيحة؟ أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح إذا كان مبنيًا على حالات التعافي وحالات الإصابة بدون أعراض في السعودية وإن تم عمل تسلسل جيني للفيروس فلم أطلع عليه، ولكن منذ بدايات الفيروس ونسبة الإصابات تسجل بمستوياتها المتفاوتة بدون أعراض والإصابات بالأعراض بشكل متوسط أو حرجة وأيضًا لسبب عدم نشر دراسات تؤكد ذلك إلا دراسات في دول أخرى أشارت إلى بعض الاختلافات البسيطة والتي قد يكون لها تأثير محدود، أما من يعزي انخفاض الوفيات في دول أوروبا إلى هذا السبب فعليه النظر في الإجراءات الاحترازية التي اتخذت متأخرة، وبالنظر إلى كوريا الجنوبية فقد عادت لتسجل حالات إصابة كبيرة والسبب هو عدم الالتزام، فلو كان مثل ما يشاع أن الفيروس وهن وقل تأثيره لما عادت تسجل الإصابات . برأيكم ما هي أبرز مسببات انتقال الفيروس؟ تدور حول المخالطة والمصافحة والتنفس بجوار المصابين وتليها الأسطح. في آخر هذا الشهر سيتم فتح القيود المفروضة.. ما هو تحليلك لهذا الإجراء؟ هذا الإجراء لا يعني نهاية الفيروس، الخطر قائم والمسؤولية انتقلت إلى المواطن والمقيم فلابد أن يدرك الجميع حجم الخطر وسرعة انتشار الفيروس، فمن غير المعقول استمرار الإغلاق العام لحد زوال الفيروس ومن الصعب التنبؤ بموعد زواله، ولكن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سنتجاوز هذه الأزمة في وقت قصير، أما التساهل والاستهتار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة وأعداد إصابات أكبر، فأرجو من الجميع الحذر على أنفسهم وعلى كبار السن والأطفال . هل توجد علاقة بين فيروس الإيدز وكورونا؟ العالم الفرنسي الذي تحدث عن هذا الموضوع قال إن الفيروس مصنّع لأنه توجد أجزاء من التسلسل الجيني في بروتينات كورونا تخص فيروس الإيدز، ولكن هناك علماء يفندون هذا الحديث، وما يدحض نظرية الفرنسي هي الدراسات التي كشفت أن التسلسل الخاص بالفيروس فريد ولا يرتبط بالسلالات السابقة، بمعنى لو كان التسلسل مرتبطًا بفيروسات سابقة من الممكن العبث به والإضافة له وقد تصدق نظريته حينها، ولكن كورونا كوفيد جديد ولو كان مصنعًا لكان من سلالة قديمة ومن ثم تم العبث به . هناك من خرج يفند إمكانية صناعة فيروس.. هل تتفق معه؟ صناعة الفيروس ممكنة ولكنها صعبة. هل كورونا كان مصنوع؟ غالبية المتخصصين يرون أن هذا الفيروس طبيعي النشأة وليس مصنوعًا. كيف ينشأ الفيروس من العدم؟ أشمل النظريات تقول إنه يتكون الفيروس من بقايا بكتيريا، ومن ثم يعيش في بيئة حاضنة ولا يتكاثر إلا في البيئة الحاضنة له، مثلاً فيروس كورونا يبدأ في التكاثر من الرئة، وفيروسات التهاب الكبد تبدأ من الكبد، وأخيرًا أجريت دراسات في ألمانيا أثبتت أن الفيروس لا يتكاثر على مقابض الأبواب والأسطح ولكن يظل الخطر في نقله من تلك المواقع عبر اليدين إلى الأنف والفم، ولا يتكاثر الفيروس في الجهاز الهضمي لو دخلها قبل الرئة . هل من الممكن توقع رقم لعدد الحالات التي ستصاب بفيروس كورونا في المملكة؟ من الصعب وضع رقم حاسم والتنبؤ صعب جدًا، ولكن قد نتجاوز أو لا تتجاوز الـ200 ألف التي ذكرها معالي الوزير وهذا يعود إلى مستوى الوعي والالتزام. هل تنقل الأم الحامل والمصابة بكورونا الفيروس لجنينها؟ تم تسجيل حالات ولادة لمصابين بالفيروس، والراجح أنه توجد عدة توقعات لانتقاله وأقربها هو التنفس أثناء الولادة، ولكن أيضًا في حالات التغذية عبر الحبل السري من السهل انتقال الفيروس عبر الدم للجنين ويولد مصابًا بالفيروس ولكن الحالات المسجلة ليست حرجة. لاحظنا حالات تعافٍ من كورونا خلال أسبوع واحد كيف تفسر هذا؟ أولاً يعود ذلك لقوة المناعة وسن المريض، وثانيًا يعود ذلك للتغذية السليمة والصحية وتناول الفيتامينات وفيتامين سي بشكل كافٍ، وبعد ذلك تأتي البروتوكولات الطبية. العديد من الدول تتحدث عن قرب توفير لقاح كورونا.. هل هذا ممكن خلال هذه الفترة الحرجة؟ من الصعب جدًا توفير لقاح في الفترة الحالية والقادمة لكون اختبارات اللقاح تأخذ أشهرًا طويلة على الحيوان ثم الإنسان ثم اختبارات التحسس، وأرى أن كل هذه الأخبار مبدئية فقط وقد يكون هناك من تعجل وتجاوز الإجراءات، فاختبارات اللقاحات قد تأخذ سنوات. هناك أخبار لا يعرف مصدرها تشير إلى أن الفيروس يتسبب في ضعف جنسي دائم بعد الشفاء من كورونا؟ لا توجد دراسات تؤكد هذا الحديث ولا أستطيع نفيه، حتى بعد القيام بالدراسة التي تحدد المعلومة الدقيقة، لكونها قضية حساسة ولم أطلع على دراسات موثوقة سابقة حول ذلك . هناك فئات للمصابين بالفيروس فأي منها تعتبر أشد خطرًا على المجتمع في الفترة القادمة؟ هي فئة مصابة ولا تظهر عليها أي أعراض، وهي تشكل 25%، وتعتبر قنابل متحركة كونها تتنقل وتنقل الفيروس معها للآخرين دون علم ودراية.

استشاري: لا إيدز في كورونا والفيروس لم يضعف والأم قد تنقله لجنينها محمد المواسي سبق 2020-06-01 أكد استشاري الفيروسات الطبية الدكتور زكي منور أن فيروس كورونا لم يضعف وما زال على حالته مبررًا صعود وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ يعود لمدى الالتزام المجتمعي، كاشفًا أن سبب ارتفاع الوفيات في الدول الأوروبية يعود لعوامل عدة.



وكشف البروفيسور زكي منور في حوار مع "سبق" أن الدراسات أثبتت أن نسبة كبيرة من الوفيات بفيروس كورونا بين مرضى الضغط والسكري من الدرجة الثانية لكبار السن.



وحذر "منور" من مغبة الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس، نظرًا لكون ذلك سيعيد بنتائج لا تحمد عقباها، مشددًا على الالتزام بلبس الكمامة والقفاز وعدم الخروج إلا للضرورة واجتناب التجمعات.. وإلى تفاصيل الحوار:



مرّت ثلاثة أشهر تقريبًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.. كيف ترى التجربة السعودية في التعامل معه؟

لله الحمد تنبهت حكومة المملكة لهذه الجائحة منذ وقت مبكر واتخذت إجراءات سريعة ومن أهمها منع السفر وإيقاف الدراسة، والتجمعات والتوعية والإرشادات الصحية، ومن المؤشرات الإيجابية لذلك هو التحكم في نسبة الإصابات إلى درجة معقولة، وكذلك عدم ارتفاع نسبة الوفيات، وهي تجربة قاسية مع فيروس شرس وفتّاك وإلى الآن ما زالت الحالات ترصد والتجربة لم تنته بعد، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لهدف حماية المواطن والمقيم والتفرغ لعلاج الحالات التي رصدت داخل المملكة في مواقع التجمعات وإسكانات العمالة وغير ذلك من المواقع التي كانت تشهد كثافة عمال.



هل هناك دراسات دقيقة أجريت لمعرفة الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا؟

أجريت دراسة في إيطاليا، وتبين منها أن الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا هم مرضى الضغط والسكري، وهم يشكلون ما نسبته 60% من الوفيات في إيطاليا وهذا الرقم كبير جدًا وخطر للغاية، حيث توزعت بقية الـ 40% على الأمراض المزمنة الأخرى، بالنسبة لي لم أجد دراسة بعد على الوفيات في المملكة مطابقة للدراسة الإيطالية، ولكن الأمر الإيجابي أن نسبة الوفيات في المملكة لم تصل إلى 1%.



ما سبب ارتفاع نسب الوفيات في أوروبا وأمريكا وانخفاضها في المملكة؟

يعود لعوامل مهمة وهي كبر السن والأمراض المزمنة ونسبة الإصابة، فمثلاً في الدول المشار لها في سؤالك نسبة كبار السن مرتفعة، وذلك يعني ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة أو ضعيفي المناعة وهذه الفئات هم أكثر عرضة لخطورة فيروس كورونا كوفيد١٩، أما في المملكة نسبة كبار السن منخفضة وهذا من العوامل التي أدت لانخفاض رقم الوفيات.



هناك من يربط سبب كثرة الوفيات في الدول الأوروبية إلى اختلاف سلالة الفيروس عن الموجودة في المملكة؟

هذا كلام لا يوجد عليه دليل علمي حاليًا، وسبب الوفيات هو كما ذكرت في السؤال السابق وهي تعود لعوامل السن والأمراض وضعف المناعة، ووفقًا للإحصائيات فإن حوالي 75 ٪ من الوفيات والحالات الحرجة في إيطاليا أعمارهم تتجاوز 50 سنة.



أحاديث كثيرة تتواتر عن الفيروس وأنه يمر بمرحلة ضعف ووهن وأصبح تأثيره أقل.. هل هي صحيحة؟

أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح إذا كان مبنيًا على حالات التعافي وحالات الإصابة بدون أعراض في السعودية وإن تم عمل تسلسل جيني للفيروس فلم أطلع عليه، ولكن منذ بدايات الفيروس ونسبة الإصابات تسجل بمستوياتها المتفاوتة بدون أعراض والإصابات بالأعراض بشكل متوسط أو حرجة وأيضًا لسبب عدم نشر دراسات تؤكد ذلك إلا دراسات في دول أخرى أشارت إلى بعض الاختلافات البسيطة والتي قد يكون لها تأثير محدود، أما من يعزي انخفاض الوفيات في دول أوروبا إلى هذا السبب فعليه النظر في الإجراءات الاحترازية التي اتخذت متأخرة، وبالنظر إلى كوريا الجنوبية فقد عادت لتسجل حالات إصابة كبيرة والسبب هو عدم الالتزام، فلو كان مثل ما يشاع أن الفيروس وهن وقل تأثيره لما عادت تسجل الإصابات .



برأيكم ما هي أبرز مسببات انتقال الفيروس؟

تدور حول المخالطة والمصافحة والتنفس بجوار المصابين وتليها الأسطح.



في آخر هذا الشهر سيتم فتح القيود المفروضة.. ما هو تحليلك لهذا الإجراء؟

هذا الإجراء لا يعني نهاية الفيروس، الخطر قائم والمسؤولية انتقلت إلى المواطن والمقيم فلابد أن يدرك الجميع حجم الخطر وسرعة انتشار الفيروس، فمن غير المعقول استمرار الإغلاق العام لحد زوال الفيروس ومن الصعب التنبؤ بموعد زواله، ولكن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سنتجاوز هذه الأزمة في وقت قصير، أما التساهل والاستهتار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة وأعداد إصابات أكبر، فأرجو من الجميع الحذر على أنفسهم وعلى كبار السن والأطفال .



هل توجد علاقة بين فيروس الإيدز وكورونا؟

العالم الفرنسي الذي تحدث عن هذا الموضوع قال إن الفيروس مصنّع لأنه توجد أجزاء من التسلسل الجيني في بروتينات كورونا تخص فيروس الإيدز، ولكن هناك علماء يفندون هذا الحديث، وما يدحض نظرية الفرنسي هي الدراسات التي كشفت أن التسلسل الخاص بالفيروس فريد ولا يرتبط بالسلالات السابقة، بمعنى لو كان التسلسل مرتبطًا بفيروسات سابقة من الممكن العبث به والإضافة له وقد تصدق نظريته حينها، ولكن كورونا كوفيد جديد ولو كان مصنعًا لكان من سلالة قديمة ومن ثم تم العبث به .



هناك من خرج يفند إمكانية صناعة فيروس.. هل تتفق معه؟

صناعة الفيروس ممكنة ولكنها صعبة.



هل كورونا كان مصنوع؟

غالبية المتخصصين يرون أن هذا الفيروس طبيعي النشأة وليس مصنوعًا.



كيف ينشأ الفيروس من العدم؟

أشمل النظريات تقول إنه يتكون الفيروس من بقايا بكتيريا، ومن ثم يعيش في بيئة حاضنة ولا يتكاثر إلا في البيئة الحاضنة له، مثلاً فيروس كورونا يبدأ في التكاثر من الرئة، وفيروسات التهاب الكبد تبدأ من الكبد، وأخيرًا أجريت دراسات في ألمانيا أثبتت أن الفيروس لا يتكاثر على مقابض الأبواب والأسطح ولكن يظل الخطر في نقله من تلك المواقع عبر اليدين إلى الأنف والفم، ولا يتكاثر الفيروس في الجهاز الهضمي لو دخلها قبل الرئة .



هل من الممكن توقع رقم لعدد الحالات التي ستصاب بفيروس كورونا في المملكة؟

من الصعب وضع رقم حاسم والتنبؤ صعب جدًا، ولكن قد نتجاوز أو لا تتجاوز الـ200 ألف التي ذكرها معالي الوزير وهذا يعود إلى مستوى الوعي والالتزام.



هل تنقل الأم الحامل والمصابة بكورونا الفيروس لجنينها؟

تم تسجيل حالات ولادة لمصابين بالفيروس، والراجح أنه توجد عدة توقعات لانتقاله وأقربها هو التنفس أثناء الولادة، ولكن أيضًا في حالات التغذية عبر الحبل السري من السهل انتقال الفيروس عبر الدم للجنين ويولد مصابًا بالفيروس ولكن الحالات المسجلة ليست حرجة.



لاحظنا حالات تعافٍ من كورونا خلال أسبوع واحد كيف تفسر هذا؟

أولاً يعود ذلك لقوة المناعة وسن المريض، وثانيًا يعود ذلك للتغذية السليمة والصحية وتناول الفيتامينات وفيتامين سي بشكل كافٍ، وبعد ذلك تأتي البروتوكولات الطبية.



العديد من الدول تتحدث عن قرب توفير لقاح كورونا.. هل هذا ممكن خلال هذه الفترة الحرجة؟

من الصعب جدًا توفير لقاح في الفترة الحالية والقادمة لكون اختبارات اللقاح تأخذ أشهرًا طويلة على الحيوان ثم الإنسان ثم اختبارات التحسس، وأرى أن كل هذه الأخبار مبدئية فقط وقد يكون هناك من تعجل وتجاوز الإجراءات، فاختبارات اللقاحات قد تأخذ سنوات.



هناك أخبار لا يعرف مصدرها تشير إلى أن الفيروس يتسبب في ضعف جنسي دائم بعد الشفاء من كورونا؟

لا توجد دراسات تؤكد هذا الحديث ولا أستطيع نفيه، حتى بعد القيام بالدراسة التي تحدد المعلومة الدقيقة، لكونها قضية حساسة ولم أطلع على دراسات موثوقة سابقة حول ذلك .



هناك فئات للمصابين بالفيروس فأي منها تعتبر أشد خطرًا على المجتمع في الفترة القادمة؟

هي فئة مصابة ولا تظهر عليها أي أعراض، وهي تشكل 25%، وتعتبر قنابل متحركة كونها تتنقل وتنقل الفيروس معها للآخرين دون علم ودراية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 04:57 PM

استشاري: لا إيدز في كورونا والفيروس لم يضعف والأم قد تنقله لجنينها قال: انتشاره في الجسد سبب ظهوره في البول والمني.. وصناعته ممكنة





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15 مشاركة

أكد استشاري الفيروسات الطبية الدكتور زكي منور أن فيروس كورونا لم يضعف وما زال على حالته مبررًا صعود وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ يعود لمدى الالتزام المجتمعي، كاشفًا أن سبب ارتفاع الوفيات في الدول الأوروبية يعود لعوامل عدة.



وكشف البروفيسور زكي منور في حوار مع "سبق" أن الدراسات أثبتت أن نسبة كبيرة من الوفيات بفيروس كورونا بين مرضى الضغط والسكري من الدرجة الثانية لكبار السن.



وحذر "منور" من مغبة الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس، نظرًا لكون ذلك سيعيد بنتائج لا تحمد عقباها، مشددًا على الالتزام بلبس الكمامة والقفاز وعدم الخروج إلا للضرورة واجتناب التجمعات.. وإلى تفاصيل الحوار:



مرّت ثلاثة أشهر تقريبًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.. كيف ترى التجربة السعودية في التعامل معه؟

لله الحمد تنبهت حكومة المملكة لهذه الجائحة منذ وقت مبكر واتخذت إجراءات سريعة ومن أهمها منع السفر وإيقاف الدراسة، والتجمعات والتوعية والإرشادات الصحية، ومن المؤشرات الإيجابية لذلك هو التحكم في نسبة الإصابات إلى درجة معقولة، وكذلك عدم ارتفاع نسبة الوفيات، وهي تجربة قاسية مع فيروس شرس وفتّاك وإلى الآن ما زالت الحالات ترصد والتجربة لم تنته بعد، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لهدف حماية المواطن والمقيم والتفرغ لعلاج الحالات التي رصدت داخل المملكة في مواقع التجمعات وإسكانات العمالة وغير ذلك من المواقع التي كانت تشهد كثافة عمال.



هل هناك دراسات دقيقة أجريت لمعرفة الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا؟

أجريت دراسة في إيطاليا، وتبين منها أن الفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا هم مرضى الضغط والسكري، وهم يشكلون ما نسبته 60% من الوفيات في إيطاليا وهذا الرقم كبير جدًا وخطر للغاية، حيث توزعت بقية الـ 40% على الأمراض المزمنة الأخرى، بالنسبة لي لم أجد دراسة بعد على الوفيات في المملكة مطابقة للدراسة الإيطالية، ولكن الأمر الإيجابي أن نسبة الوفيات في المملكة لم تصل إلى 1%.



ما سبب ارتفاع نسب الوفيات في أوروبا وأمريكا وانخفاضها في المملكة؟

يعود لعوامل مهمة وهي كبر السن والأمراض المزمنة ونسبة الإصابة، فمثلاً في الدول المشار لها في سؤالك نسبة كبار السن مرتفعة، وذلك يعني ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة أو ضعيفي المناعة وهذه الفئات هم أكثر عرضة لخطورة فيروس كورونا كوفيد١٩، أما في المملكة نسبة كبار السن منخفضة وهذا من العوامل التي أدت لانخفاض رقم الوفيات.



هناك من يربط سبب كثرة الوفيات في الدول الأوروبية إلى اختلاف سلالة الفيروس عن الموجودة في المملكة؟

هذا كلام لا يوجد عليه دليل علمي حاليًا، وسبب الوفيات هو كما ذكرت في السؤال السابق وهي تعود لعوامل السن والأمراض وضعف المناعة، ووفقًا للإحصائيات فإن حوالي 75 ٪ من الوفيات والحالات الحرجة في إيطاليا أعمارهم تتجاوز 50 سنة.



أحاديث كثيرة تتواتر عن الفيروس وأنه يمر بمرحلة ضعف ووهن وأصبح تأثيره أقل.. هل هي صحيحة؟

أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح إذا كان مبنيًا على حالات التعافي وحالات الإصابة بدون أعراض في السعودية وإن تم عمل تسلسل جيني للفيروس فلم أطلع عليه، ولكن منذ بدايات الفيروس ونسبة الإصابات تسجل بمستوياتها المتفاوتة بدون أعراض والإصابات بالأعراض بشكل متوسط أو حرجة وأيضًا لسبب عدم نشر دراسات تؤكد ذلك إلا دراسات في دول أخرى أشارت إلى بعض الاختلافات البسيطة والتي قد يكون لها تأثير محدود، أما من يعزي انخفاض الوفيات في دول أوروبا إلى هذا السبب فعليه النظر في الإجراءات الاحترازية التي اتخذت متأخرة، وبالنظر إلى كوريا الجنوبية فقد عادت لتسجل حالات إصابة كبيرة والسبب هو عدم الالتزام، فلو كان مثل ما يشاع أن الفيروس وهن وقل تأثيره لما عادت تسجل الإصابات .



برأيكم ما هي أبرز مسببات انتقال الفيروس؟

تدور حول المخالطة والمصافحة والتنفس بجوار المصابين وتليها الأسطح.



في آخر هذا الشهر سيتم فتح القيود المفروضة.. ما هو تحليلك لهذا الإجراء؟

هذا الإجراء لا يعني نهاية الفيروس، الخطر قائم والمسؤولية انتقلت إلى المواطن والمقيم فلابد أن يدرك الجميع حجم الخطر وسرعة انتشار الفيروس، فمن غير المعقول استمرار الإغلاق العام لحد زوال الفيروس ومن الصعب التنبؤ بموعد زواله، ولكن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سنتجاوز هذه الأزمة في وقت قصير، أما التساهل والاستهتار سيؤدي إلى مخاطر كبيرة وأعداد إصابات أكبر، فأرجو من الجميع الحذر على أنفسهم وعلى كبار السن والأطفال .



هل توجد علاقة بين فيروس الإيدز وكورونا؟

العالم الفرنسي الذي تحدث عن هذا الموضوع قال إن الفيروس مصنّع لأنه توجد أجزاء من التسلسل الجيني في بروتينات كورونا تخص فيروس الإيدز، ولكن هناك علماء يفندون هذا الحديث، وما يدحض نظرية الفرنسي هي الدراسات التي كشفت أن التسلسل الخاص بالفيروس فريد ولا يرتبط بالسلالات السابقة، بمعنى لو كان التسلسل مرتبطًا بفيروسات سابقة من الممكن العبث به والإضافة له وقد تصدق نظريته حينها، ولكن كورونا كوفيد جديد ولو كان مصنعًا لكان من سلالة قديمة ومن ثم تم العبث به .



هناك من خرج يفند إمكانية صناعة فيروس.. هل تتفق معه؟

صناعة الفيروس ممكنة ولكنها صعبة.



هل كورونا كان مصنوع؟

غالبية المتخصصين يرون أن هذا الفيروس طبيعي النشأة وليس مصنوعًا.



كيف ينشأ الفيروس من العدم؟

أشمل النظريات تقول إنه يتكون الفيروس من بقايا بكتيريا، ومن ثم يعيش في بيئة حاضنة ولا يتكاثر إلا في البيئة الحاضنة له، مثلاً فيروس كورونا يبدأ في التكاثر من الرئة، وفيروسات التهاب الكبد تبدأ من الكبد، وأخيرًا أجريت دراسات في ألمانيا أثبتت أن الفيروس لا يتكاثر على مقابض الأبواب والأسطح ولكن يظل الخطر في نقله من تلك المواقع عبر اليدين إلى الأنف والفم، ولا يتكاثر الفيروس في الجهاز الهضمي لو دخلها قبل الرئة .



هل من الممكن توقع رقم لعدد الحالات التي ستصاب بفيروس كورونا في المملكة؟

من الصعب وضع رقم حاسم والتنبؤ صعب جدًا، ولكن قد نتجاوز أو لا تتجاوز الـ200 ألف التي ذكرها معالي الوزير وهذا يعود إلى مستوى الوعي والالتزام.



هل تنقل الأم الحامل والمصابة بكورونا الفيروس لجنينها؟

تم تسجيل حالات ولادة لمصابين بالفيروس، والراجح أنه توجد عدة توقعات لانتقاله وأقربها هو التنفس أثناء الولادة، ولكن أيضًا في حالات التغذية عبر الحبل السري من السهل انتقال الفيروس عبر الدم للجنين ويولد مصابًا بالفيروس ولكن الحالات المسجلة ليست حرجة.



لاحظنا حالات تعافٍ من كورونا خلال أسبوع واحد كيف تفسر هذا؟

أولاً يعود ذلك لقوة المناعة وسن المريض، وثانيًا يعود ذلك للتغذية السليمة والصحية وتناول الفيتامينات وفيتامين سي بشكل كافٍ، وبعد ذلك تأتي البروتوكولات الطبية.



العديد من الدول تتحدث عن قرب توفير لقاح كورونا.. هل هذا ممكن خلال هذه الفترة الحرجة؟

من الصعب جدًا توفير لقاح في الفترة الحالية والقادمة لكون اختبارات اللقاح تأخذ أشهرًا طويلة على الحيوان ثم الإنسان ثم اختبارات التحسس، وأرى أن كل هذه الأخبار مبدئية فقط وقد يكون هناك من تعجل وتجاوز الإجراءات، فاختبارات اللقاحات قد تأخذ سنوات.



هناك أخبار لا يعرف مصدرها تشير إلى أن الفيروس يتسبب في ضعف جنسي دائم بعد الشفاء من كورونا؟

لا توجد دراسات تؤكد هذا الحديث ولا أستطيع نفيه، حتى بعد القيام بالدراسة التي تحدد المعلومة الدقيقة، لكونها قضية حساسة ولم أطلع على دراسات موثوقة سابقة حول ذلك .



هناك فئات للمصابين بالفيروس فأي منها تعتبر أشد خطرًا على المجتمع في الفترة القادمة؟

هي فئة مصابة ولا تظهر عليها أي أعراض، وهي تشكل 25%، وتعتبر قنابل متحركة كونها تتنقل وتنقل الفيروس معها للآخرين دون علم ودراية.