أغلقت شركة "سامسونج" الكورية مصنعًا تابعًا لها في منطقة غومي بعد تسجيل إصابة بكورونا. وكانت شركة سامسونج أعلنت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المصنع الذي يقع بمنطقة غومي في كوريا الجنوبية، وتضم مجمعًا للصناعات الكهربائية والتقنية. ووفق "سكاي نيوز عربية": فقد أبلغت كوريا الجنوبية قبل ساعات، عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها؛ حيث تم إغلاق مدارس وطُلب من السكان تجنّب التجمعات الجماهيرية. ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 142 حالة في كوريا الجنوبية؛ هناك 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها، التي برزت كواجهة جديدة في المعركة العالمية المتزايدة ضد الفيروس القاتل. وقال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية كيم جانغ ليب، السبت: إن تفشي المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة"، لكنه لا يزال يعرب عن تفاؤله في إمكانية احتوائه على المنطقة المحيطة بدايجو؛ حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى الثلاثاء. وبحلول صباح يوم السبت، أحصت المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة والمناطق المجاورة؛ 283 حالة، من ضمنها أول قتيلين في كوريا الجنوبية في مستشفى تشونغدو. وأعلنت الحكومة المركزية المنطقة "منطقة إدارة خاصة"، ووجهت الدعم لتخفيف النقص في أسرة المستشفيات والعاملين الطبيين والمعدات. وقال كيم خلال مؤتمر صحفي: "رغم أننا بدأنا نرى بعض الحالات الأخرى على مستوى البلاد، فإن الإصابات لا تزال متقطعة خارج منطقة الإدارة الخاصة في دايجو ومقاطعة جيونغسانغ الشمالية". ودعا المسؤول إلى الحفاظ على ضوابط حدودية قوية لمنع الإصابات من الصين وغيرها من دخول كوريا الجنوبية.

"سامسونج" تسجل حالة إصابة بـ"كورونا" في مصنع في كوريا الجنوبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-22 أغلقت شركة "سامسونج" الكورية مصنعًا تابعًا لها في منطقة غومي بعد تسجيل إصابة بكورونا.



وكانت شركة سامسونج أعلنت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المصنع الذي يقع بمنطقة غومي في كوريا الجنوبية، وتضم مجمعًا للصناعات الكهربائية والتقنية.



ووفق "سكاي نيوز عربية": فقد أبلغت كوريا الجنوبية قبل ساعات، عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها؛ حيث تم إغلاق مدارس وطُلب من السكان تجنّب التجمعات الجماهيرية.



ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 142 حالة في كوريا الجنوبية؛ هناك 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها، التي برزت كواجهة جديدة في المعركة العالمية المتزايدة ضد الفيروس القاتل.



وقال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية كيم جانغ ليب، السبت: إن تفشي المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة"، لكنه لا يزال يعرب عن تفاؤله في إمكانية احتوائه على المنطقة المحيطة بدايجو؛ حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى الثلاثاء.



وبحلول صباح يوم السبت، أحصت المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة والمناطق المجاورة؛ 283 حالة، من ضمنها أول قتيلين في كوريا الجنوبية في مستشفى تشونغدو.



وأعلنت الحكومة المركزية المنطقة "منطقة إدارة خاصة"، ووجهت الدعم لتخفيف النقص في أسرة المستشفيات والعاملين الطبيين والمعدات.



وقال كيم خلال مؤتمر صحفي: "رغم أننا بدأنا نرى بعض الحالات الأخرى على مستوى البلاد، فإن الإصابات لا تزال متقطعة خارج منطقة الإدارة الخاصة في دايجو ومقاطعة جيونغسانغ الشمالية".



ودعا المسؤول إلى الحفاظ على ضوابط حدودية قوية لمنع الإصابات من الصين وغيرها من دخول كوريا الجنوبية.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 12:46 PM

"سامسونج" تسجل حالة إصابة بـ"كورونا" في مصنع في كوريا الجنوبية سوول تعلن عن قفزة 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام





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أغلقت شركة "سامسونج" الكورية مصنعًا تابعًا لها في منطقة غومي بعد تسجيل إصابة بكورونا.



وكانت شركة سامسونج أعلنت تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المصنع الذي يقع بمنطقة غومي في كوريا الجنوبية، وتضم مجمعًا للصناعات الكهربائية والتقنية.



ووفق "سكاي نيوز عربية": فقد أبلغت كوريا الجنوبية قبل ساعات، عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها؛ حيث تم إغلاق مدارس وطُلب من السكان تجنّب التجمعات الجماهيرية.



ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 142 حالة في كوريا الجنوبية؛ هناك 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها، التي برزت كواجهة جديدة في المعركة العالمية المتزايدة ضد الفيروس القاتل.



وقال نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية كيم جانغ ليب، السبت: إن تفشي المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة"، لكنه لا يزال يعرب عن تفاؤله في إمكانية احتوائه على المنطقة المحيطة بدايجو؛ حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى الثلاثاء.



وبحلول صباح يوم السبت، أحصت المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة والمناطق المجاورة؛ 283 حالة، من ضمنها أول قتيلين في كوريا الجنوبية في مستشفى تشونغدو.



وأعلنت الحكومة المركزية المنطقة "منطقة إدارة خاصة"، ووجهت الدعم لتخفيف النقص في أسرة المستشفيات والعاملين الطبيين والمعدات.



وقال كيم خلال مؤتمر صحفي: "رغم أننا بدأنا نرى بعض الحالات الأخرى على مستوى البلاد، فإن الإصابات لا تزال متقطعة خارج منطقة الإدارة الخاصة في دايجو ومقاطعة جيونغسانغ الشمالية".



ودعا المسؤول إلى الحفاظ على ضوابط حدودية قوية لمنع الإصابات من الصين وغيرها من دخول كوريا الجنوبية.