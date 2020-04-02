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الطائف .. تعاون مشترك بين الصحة وجمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ

يشتمل على دعم فرق الحوادث والكوارث والتعاون في خدمات نقل المرضى

أبرمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مع جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، إتفاقًا تعاونيًا بينهما، يهدف إلى التعاون في مجال دعم فرق الحوادث والكوارث لا سمح الله، والتعاون في مجال الفرضيات المنفذة من قِبل إدارة الطوارئ والأزمات، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تخدم المجتمع، كذلك التعاون في مجال خدمات ونقل المرضى للمستشفيات، والاستفادة من إمكانات كلتا الجهتين حسب المتاح ووفق الأنظمة والإجراءات.

وقد وقع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة بمحافظة الطائف الدكتور فواز بن طلق الزايدي، نيابةً عن مدير الشؤون الصحية، ورئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، محمد بن علي الشهري.

وفي ختام توقيع مذكرة التفاهم، شكر رئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ مديرية الشؤون الصحية ممثلةً بمديرها سعيد بن جابر القحطاني، على الجهود المبذولة في خدمة المرضى وتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الطائف في كل الجوانب.

يُشار إلى أن جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ بالطائف سجلت الكثير من النتائج في الأعمال التي تباشرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شاركت في عمليات الإنقاذ وقت الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وقدمت جهودًا كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين، كانت "سبق" قد سلطت الضوء عليها إعلاميًا.

صحة الطائف جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ

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الطائف .. تعاون مشترك بين الصحة وجمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ
سبق

أبرمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مع جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، إتفاقًا تعاونيًا بينهما، يهدف إلى التعاون في مجال دعم فرق الحوادث والكوارث لا سمح الله، والتعاون في مجال الفرضيات المنفذة من قِبل إدارة الطوارئ والأزمات، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تخدم المجتمع، كذلك التعاون في مجال خدمات ونقل المرضى للمستشفيات، والاستفادة من إمكانات كلتا الجهتين حسب المتاح ووفق الأنظمة والإجراءات.

وقد وقع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة بمحافظة الطائف الدكتور فواز بن طلق الزايدي، نيابةً عن مدير الشؤون الصحية، ورئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، محمد بن علي الشهري.

وفي ختام توقيع مذكرة التفاهم، شكر رئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ مديرية الشؤون الصحية ممثلةً بمديرها سعيد بن جابر القحطاني، على الجهود المبذولة في خدمة المرضى وتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الطائف في كل الجوانب.

يُشار إلى أن جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ بالطائف سجلت الكثير من النتائج في الأعمال التي تباشرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شاركت في عمليات الإنقاذ وقت الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وقدمت جهودًا كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين، كانت "سبق" قد سلطت الضوء عليها إعلاميًا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:14 PM

الطائف .. تعاون مشترك بين الصحة وجمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ

يشتمل على دعم فرق الحوادث والكوارث والتعاون في خدمات نقل المرضى

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فهد العتيبي - الطائف
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أبرمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف مع جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، إتفاقًا تعاونيًا بينهما، يهدف إلى التعاون في مجال دعم فرق الحوادث والكوارث لا سمح الله، والتعاون في مجال الفرضيات المنفذة من قِبل إدارة الطوارئ والأزمات، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تخدم المجتمع، كذلك التعاون في مجال خدمات ونقل المرضى للمستشفيات، والاستفادة من إمكانات كلتا الجهتين حسب المتاح ووفق الأنظمة والإجراءات.

وقد وقع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة بمحافظة الطائف الدكتور فواز بن طلق الزايدي، نيابةً عن مدير الشؤون الصحية، ورئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، محمد بن علي الشهري.

وفي ختام توقيع مذكرة التفاهم، شكر رئيس جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ مديرية الشؤون الصحية ممثلةً بمديرها سعيد بن جابر القحطاني، على الجهود المبذولة في خدمة المرضى وتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الطائف في كل الجوانب.

يُشار إلى أن جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ بالطائف سجلت الكثير من النتائج في الأعمال التي تباشرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شاركت في عمليات الإنقاذ وقت الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وقدمت جهودًا كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين، كانت "سبق" قد سلطت الضوء عليها إعلاميًا.

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