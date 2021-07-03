"سليمان الحبيب".. إعادة الحركة لـ"خمسيني" أصيب بحادث مروري قبل 10 سنوات

جراحة نادرة ومعقدة استغرقت 3 ساعات لاستبدال مفصل الركبة وزرع دعامات

أنهى فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى د.سليمان الحبيب بالعليا معاناة "خمسيني" من تبعات حادث مروري تعرض له قبل "10" سنوات، وانتهى به في مقعدًا على كرسي متحرك.

وقال البروفيسور فوزي بن فهد الجاسر أستاذ واستشاري جراحة العظام والمفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض راجَعَ المستشفى شاكيًا من آلام حادة في الركبة اليسرى، مع وجود تقوس شديد يَحُد من قدرته على المشي.

وأوضح "الجاسر" أن المريض كان قد تعرّض لحادث مروري قبل "10" سنوات، أدى إلى إصابته بكسر مضاعف في الساق الأيمن، وكسر آخر غير متحرك في الركبة اليسرى؛ وهو ما دفعه إلى الاعتماد على الساق اليسرى، التي أظهرت الأشعة إصابتها بخشونة من الدرجة العالية وتقوّس حاد، استدعى تدخلًا جراحيًّا مدعومًا بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية؛ حيث تم فيها استبدال مفصل الركبة اليسرى، وزراعة دعامة في الفخذ وأخرى بالساق، وثالثة جانبية للمحافظة على استقامة الركبة واستقرارها.

وأكد أن العملية التي استمرت نحو "3" ساعات، حققت -ولله الحمد- نجاحًا متكاملًا، وتم تحويل المريض بعدها إلى غرفة تنويم، أمضى فيها "4" أيام قيد الملاحظة والعلاج الطبيعي، وشهدت حالته تحسنًا مضطردًا أكدته التحاليل المخبرية وصور الأشعة التي تم إجراؤها بعد العملية لاستكشاف وضع المفصل الجديد، وبفضل الله بدأ المريض بالمشي والحركة مع أخصائي العلاج الطبيعي.