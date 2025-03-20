النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة جدة تضع مركزها للمعارض تحت تصرف "الصحة" للتصدي لكورونا

بكامل طاقته الاستيعابية وعلى مساحة 40 ألف متر مربع

أعلنت غرفة جدة اليوم وضع مركز جدة للمعارض التابع لها تحت تصرف وزارة الصحة، وذلك للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، وأتاحت غرفة جدة للجهات المعنية استخدام المركز الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع وفق ما تراه مناسباً تجاه مكافحة الفيروس؛ إيماناً منها بواجبها الوطني ضمن قطاعات الدولة من أجل صحة وسلامة المجتمع .

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة في دعم هذه الجهود توعوياً وعلاجياً، إلى جانب إطلاق الغرفة باقة من الإرشادات والبرامج على منصاتها الإلكترونية وإبراز ما تقدمه الجهات المعنية بالمملكة، وتنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للتصدي لفيروس كورونا والوقاية من انتشاره.

كما أنجزت الغرفة تفعيل أعمالها عن بعد للتيسير على مستفيديها حصولهم على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان.

ودعت كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: www.jcci.org.sa ، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

غرفة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة جدة تضع مركزها للمعارض تحت تصرف "الصحة" للتصدي لكورونا
سبق

أعلنت غرفة جدة اليوم وضع مركز جدة للمعارض التابع لها تحت تصرف وزارة الصحة، وذلك للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، وأتاحت غرفة جدة للجهات المعنية استخدام المركز الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع وفق ما تراه مناسباً تجاه مكافحة الفيروس؛ إيماناً منها بواجبها الوطني ضمن قطاعات الدولة من أجل صحة وسلامة المجتمع .

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة في دعم هذه الجهود توعوياً وعلاجياً، إلى جانب إطلاق الغرفة باقة من الإرشادات والبرامج على منصاتها الإلكترونية وإبراز ما تقدمه الجهات المعنية بالمملكة، وتنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للتصدي لفيروس كورونا والوقاية من انتشاره.

كما أنجزت الغرفة تفعيل أعمالها عن بعد للتيسير على مستفيديها حصولهم على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان.

ودعت كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: www.jcci.org.sa ، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:06 PM

غرفة جدة تضع مركزها للمعارض تحت تصرف "الصحة" للتصدي لكورونا

بكامل طاقته الاستيعابية وعلى مساحة 40 ألف متر مربع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,519

أعلنت غرفة جدة اليوم وضع مركز جدة للمعارض التابع لها تحت تصرف وزارة الصحة، وذلك للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، وأتاحت غرفة جدة للجهات المعنية استخدام المركز الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع وفق ما تراه مناسباً تجاه مكافحة الفيروس؛ إيماناً منها بواجبها الوطني ضمن قطاعات الدولة من أجل صحة وسلامة المجتمع .

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة في دعم هذه الجهود توعوياً وعلاجياً، إلى جانب إطلاق الغرفة باقة من الإرشادات والبرامج على منصاتها الإلكترونية وإبراز ما تقدمه الجهات المعنية بالمملكة، وتنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للتصدي لفيروس كورونا والوقاية من انتشاره.

كما أنجزت الغرفة تفعيل أعمالها عن بعد للتيسير على مستفيديها حصولهم على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة، والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة، لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة وإتقان.

ودعت كافة منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: www.jcci.org.sa ، كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة، سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,129

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة