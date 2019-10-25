النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و"الفطيم"

وقّع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو زيدان، وشركة "ماجد الفطيم العقارية المحدودة" ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، مذكرة تعاون بين الطرفين لمدة عام، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر لعبة البولو، لتنظيم وتطوير اللعبة بشكل أوسع محلياً وإقليمياً.

وتأتي الشراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لما تملكه من سجلّ حافل في المشاريع العقارية العملاقة من فنادق ومنشآت ترفيهية ورياضية، وتُعتبر المذكرة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الاتحاد، والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين كل شرائح المجتمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و"الفطيم"
سبق

وقّع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو زيدان، وشركة "ماجد الفطيم العقارية المحدودة" ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، مذكرة تعاون بين الطرفين لمدة عام، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر لعبة البولو، لتنظيم وتطوير اللعبة بشكل أوسع محلياً وإقليمياً.

وتأتي الشراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لما تملكه من سجلّ حافل في المشاريع العقارية العملاقة من فنادق ومنشآت ترفيهية ورياضية، وتُعتبر المذكرة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الاتحاد، والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين كل شرائح المجتمع.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:46 PM

مذكرة تعاون تجمع اتحاد البولو و"الفطيم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
83

وقّع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو زيدان، وشركة "ماجد الفطيم العقارية المحدودة" ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، مذكرة تعاون بين الطرفين لمدة عام، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم البرامج والأنشطة التي تساعد على نشر لعبة البولو، لتنظيم وتطوير اللعبة بشكل أوسع محلياً وإقليمياً.

وتأتي الشراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لما تملكه من سجلّ حافل في المشاريع العقارية العملاقة من فنادق ومنشآت ترفيهية ورياضية، وتُعتبر المذكرة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقّعها الاتحاد، والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين كل شرائح المجتمع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,588
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة