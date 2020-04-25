إيران تعلن انخفاض أعداد وفيات فيروس "كورونا" بنسبة 70 %

نائب وزير الصحة طالب بالبقاء في المنازل والالتزام بالتباعد

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني المتعافي من فيروس كورونا ايرج حريرجي؛ انخفاض أعداد الوفيات في إيران من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنسبة 70% وأعداد المرضى في المستشفيات انخفضت لـ 50%، قائلاً: يمكن مشاهدة انخفاض المرض في معظم أقاليم البلاد، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.

وفى الوقت نفسه، قال حريرجي؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، إن التقليل من عملية "التباعد الاجتماعي" في مدينة الأهواز- غربي إيران، في الأسبوع الأخير، أدّى إلى ارتفاع عدد المرضى بالمستشفيات.

ولفت حريرجي؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الوزارة الإيرانية لم تخصص أي نوع من الأدوية لعلاج كورونا بشكل نهائي حتى الآن، وأن مما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاج كورونا لا يستند إلى مصادر علمية.

وطالب نائب وزير الصحة الإيراني؛ المواطنين، بالبقاء في البيوت وعدم مغادرتها.

وأمس ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5574 عقب تسجيل 93 وفاة جديدة، كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 88194.

واستأنفت إيران الأسبوع الماضي، بعض الأنشطة الاقتصادية، التي بدأت تدريجياً في جميع المحافظات، وفي العاصمة طهران فتحت المراكز التجارية والبازارات المسقفة أبوابها، بحسب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ومع إعادة فتح بازار طهران أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ازدحاماً في الأسواق والشوارع الإيرانية، وعدم مراعاة خطة التباعد الاجتماعي التي أقرّتها وزارة الصحة، وعلى مدار الأسبوع الماضي مع الاستئناف التدريجي للأعمال شهدت وسائل المواصلات الإيرانية اكتظاظاً وهو ما ناقشته الصحافة الإيرانية على مدار الأيام الماضية.