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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الفلسطينيين والسوريين

والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأردن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وجرى أمس توزيع 719 سلة غذائية، تزن 53 طناً و200 كيلوجرام، في محافظات: المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجاً من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين.


ويأتي ذلك كبادرة خيرية من المملكة ممثلةً بالمركز، بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الفلسطينيين والسوريين
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأردن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وجرى أمس توزيع 719 سلة غذائية، تزن 53 طناً و200 كيلوجرام، في محافظات: المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجاً من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين.


ويأتي ذلك كبادرة خيرية من المملكة ممثلةً بالمركز، بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة "كورونا".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:43 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الفلسطينيين والسوريين

والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في الأردن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وجرى أمس توزيع 719 سلة غذائية، تزن 53 طناً و200 كيلوجرام، في محافظات: المفرق، والبلقاء، والزرقاء، استفادت منها الأسر الأكثر احتياجاً من الأردنيين والفلسطينيين واللاجئين السوريين.


ويأتي ذلك كبادرة خيرية من المملكة ممثلةً بالمركز، بالوقوف مع الأردن الشقيق خلال أزمة جائحة "كورونا".

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