النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في "الشرقية"

يُتوقَّع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية.

وكانت المنطقة الشرقية قد بدأت في الاستعدادات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ تزينت طرقاتها باللوحات الترحيبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في "الشرقية"
سبق

يُتوقَّع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية.

وكانت المنطقة الشرقية قد بدأت في الاستعدادات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ تزينت طرقاتها باللوحات الترحيبية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:45 PM

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في "الشرقية"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,244

يُتوقَّع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية.

وكانت المنطقة الشرقية قد بدأت في الاستعدادات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ تزينت طرقاتها باللوحات الترحيبية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة