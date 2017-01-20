"المقاطي" إلى عقيد بمرور شرق العاصمة المقدسة

قلَّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي، مدير قسم مرور شرق العاصمة المقدسة، العقيد نايف بن عامر المقاطي، رتبته الجديدة، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شعبة الحوادث بمرور العاصمة المقدسة، العقيد فيصل الزهراني.

وأعرب العقيد "المقاطي" من جانبه عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.