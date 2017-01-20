النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقاطي" إلى عقيد بمرور شرق العاصمة المقدسة

قلَّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي، مدير قسم مرور شرق العاصمة المقدسة، العقيد نايف بن عامر المقاطي، رتبته الجديدة، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شعبة الحوادث بمرور العاصمة المقدسة، العقيد فيصل الزهراني.

وأعرب العقيد "المقاطي" من جانبه عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المقاطي" إلى عقيد بمرور شرق العاصمة المقدسة
سبق

قلَّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي، مدير قسم مرور شرق العاصمة المقدسة، العقيد نايف بن عامر المقاطي، رتبته الجديدة، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شعبة الحوادث بمرور العاصمة المقدسة، العقيد فيصل الزهراني.

وأعرب العقيد "المقاطي" من جانبه عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
02:37 PM

"المقاطي" إلى عقيد بمرور شرق العاصمة المقدسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
401

قلَّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي، مدير قسم مرور شرق العاصمة المقدسة، العقيد نايف بن عامر المقاطي، رتبته الجديدة، بعد صدور مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شعبة الحوادث بمرور العاصمة المقدسة، العقيد فيصل الزهراني.

وأعرب العقيد "المقاطي" من جانبه عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,751
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة