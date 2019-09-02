جامعة جازان تهدد طلاب الماجستير قبل بداية الدراسة: "الدفع أو الطرد"

الطلاب يناشدون وزير التعليم تمديد المهلة.. المتحدث الرسمي: شروط قبول

تسبب تهديد جامعة جازان للطلاب بالطرد والإبعاد في حال لم يتم سداد الرسوم الدراسية قبل بداية الدراسة، والتي تتجاوز ١٢ ألف ريال عن كل تيرم دراسي، في تحويل حلم دراسة الماجستير إلى "كابوس مرعب".

وجاء القرار الصادر عن جامعة جازان مفاجئاً للطلاب، ولم يتم إبلاغ الطلاب بالشروط الجديدة إلا قبل بداية الدراسة بأسبوع واحد بحسب الطلاب، مما أدى إلى ارتباك كبير لدى الطلبة المسجلين، لا سيما أن المبالغ المطلوبة مرتفعة مقارنة بجامعات سعودية أخرى.

وناشد طلاب الماجستير المسجلون في البرنامج، وزارة التعليم التدخل؛ لتخفيض الرسوم أو إعطائهم فرصة للتسديد على دفعات؛ نظراً لضخامة المبلغ، ودعوا إلى الاقتداء بالجامعات الأمريكية التي تمنح الطالب فرصة للسداد طوال الفصل الدراسي، خصوصاً أن الطالب قد يتعرض لظروف تجبره على الانسحاب أو السفر أو تغيير التخصص، وغير ذلك من الموانع التي تحدث للطالب بشكل روتيني أثناء الدراسة.

وقالت الجامعة في ردها على إستفسار ، صحيفة "سبق" بشأن الرسوم الدراسية لطلبة الماجستير وقرار الجامعة: هذه الرسوم قد تم الإعلان عنها عند التقديم من ضمن شروط القبول، علماً بأنها موافق عليها من قبل مجلس الجامعة.

وأخبر الطلاب المسجلون "سبق" بأنهم لم يتم إخبارهم بشروط السداد إلا قبل فترة وجيزة، وناشدوا مدير الجامعة تمديد فترة السداد؛ حتى يتمكنوا من توفير المبلغ المطلوب.