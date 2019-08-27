جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-27 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:20 PM

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساءً "الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة على عدة محافظات





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.