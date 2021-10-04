حافظ على سرية بياناتك.. إليك هذا التحذير المهم من "الأحوال المدنية"

فيما تواصل الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في 32 موقعاً

حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من التعامل مع أيّ شخصٍ أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها حفاظاً على سرية بيانات الاشخاص.

وكشفت الأحوال المدنية، أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.