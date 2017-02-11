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تغييرات كبرى في التطبيق الأشهر في العالم.. أسرع وأبسط على الهواتف الذكية

طرحت تحديثًا له وحرصت "مايكروسوفت" على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تحديثًا لتطبيقها الأشهر في العالم؛ بحيث يكون أسرع وأبسط على الهواتف الذكية.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لتطبيق برامج "أوفيس" على الهواتف الذكية؛ بحيث يكون أسرع وأبسط.

وحرصت "مايكروسوفت" على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة إلى تطبيقها؛ حتى لا تؤثر على سرعة وبساطة تشغيل التطبيق.

وسيكون التطبيق متوافقًا للعمل على كل ملفات "أوفيس"؛ بدءًا من "وورد" و"إكسيل" وحتى ملفات "باور بوينت".

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن تحديث "أوفيس" متاح حاليًا على نظام تشغيل "آي أو إس" عبر هواتف "أندرويد"، ووعدت بأن تطرح تحديثًا مرتقبًا لنظام تشغيل "أندرويد".

ويظهر في تحديث تطبيق "أوفيس" الجديد تصميم أبسط وأسرع وأجمل وأكثر اتساقًا من واجهة تساعد على تحرير المستندات بسرعة عندما تكون بعيدًا عن مكتبك بصورة مشابهة لنسخة سطح المكتب.

ولكن أضافت "مايكروسوفت" فقط إلى ملفات "إكسيل" أيقونة "XLOOKUP"، من أجل متابعة وقراءة التعليقات والرد عليها مباشرة عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى فتح الملف على حاسبك الشخصي أو المحمول.

مايكروسوفت الهواتف الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تغييرات كبرى في التطبيق الأشهر في العالم.. أسرع وأبسط على الهواتف الذكية
سبق

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تحديثًا لتطبيقها الأشهر في العالم؛ بحيث يكون أسرع وأبسط على الهواتف الذكية.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لتطبيق برامج "أوفيس" على الهواتف الذكية؛ بحيث يكون أسرع وأبسط.

وحرصت "مايكروسوفت" على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة إلى تطبيقها؛ حتى لا تؤثر على سرعة وبساطة تشغيل التطبيق.

وسيكون التطبيق متوافقًا للعمل على كل ملفات "أوفيس"؛ بدءًا من "وورد" و"إكسيل" وحتى ملفات "باور بوينت".

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن تحديث "أوفيس" متاح حاليًا على نظام تشغيل "آي أو إس" عبر هواتف "أندرويد"، ووعدت بأن تطرح تحديثًا مرتقبًا لنظام تشغيل "أندرويد".

ويظهر في تحديث تطبيق "أوفيس" الجديد تصميم أبسط وأسرع وأجمل وأكثر اتساقًا من واجهة تساعد على تحرير المستندات بسرعة عندما تكون بعيدًا عن مكتبك بصورة مشابهة لنسخة سطح المكتب.

ولكن أضافت "مايكروسوفت" فقط إلى ملفات "إكسيل" أيقونة "XLOOKUP"، من أجل متابعة وقراءة التعليقات والرد عليها مباشرة عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى فتح الملف على حاسبك الشخصي أو المحمول.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

تغييرات كبرى في التطبيق الأشهر في العالم.. أسرع وأبسط على الهواتف الذكية

طرحت تحديثًا له وحرصت "مايكروسوفت" على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تحديثًا لتطبيقها الأشهر في العالم؛ بحيث يكون أسرع وأبسط على الهواتف الذكية.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لتطبيق برامج "أوفيس" على الهواتف الذكية؛ بحيث يكون أسرع وأبسط.

وحرصت "مايكروسوفت" على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة إلى تطبيقها؛ حتى لا تؤثر على سرعة وبساطة تشغيل التطبيق.

وسيكون التطبيق متوافقًا للعمل على كل ملفات "أوفيس"؛ بدءًا من "وورد" و"إكسيل" وحتى ملفات "باور بوينت".

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن تحديث "أوفيس" متاح حاليًا على نظام تشغيل "آي أو إس" عبر هواتف "أندرويد"، ووعدت بأن تطرح تحديثًا مرتقبًا لنظام تشغيل "أندرويد".

ويظهر في تحديث تطبيق "أوفيس" الجديد تصميم أبسط وأسرع وأجمل وأكثر اتساقًا من واجهة تساعد على تحرير المستندات بسرعة عندما تكون بعيدًا عن مكتبك بصورة مشابهة لنسخة سطح المكتب.

ولكن أضافت "مايكروسوفت" فقط إلى ملفات "إكسيل" أيقونة "XLOOKUP"، من أجل متابعة وقراءة التعليقات والرد عليها مباشرة عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى فتح الملف على حاسبك الشخصي أو المحمول.

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