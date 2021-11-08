فرنسا.. إصابة شرطي في هجوم بمدينة كان والقبض على المهاجم

ليسنارد: الهجوم وقع بالقرب من مركز الشرطة المركزي في المدينة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين، إصابة شرطي في مدينة كان جنوب البلاد في هجوم بسلاح و"تحييد" المهاجم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف دارمانان، أنه سيذهب إلى مكان الحادث في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وقال عمدة كان، ديفيد ليسنارد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الهجوم وقع بالقرب من مركز الشرطة المركزي في المدينة.

وأضاف، أن أحد الضباط رد بسلاحه الناري، فيما لم يسقط قتلى، وتم توضيح ملابسات الهجوم.