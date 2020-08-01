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قيادة الجيش الليبي تحذر من الاقتراب من المياه والأجواء

اشترطت التنسيق مسبقاً للحيلولة دون وقوع تصادم معها

حذرت القيادة العامة للجيش الليبي من اقتراب الطائرات والسفن إلى المياه والأجواء الليبية دون تنسيق معها.

ودعا الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان اليوم الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية والأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة نجاح القوات البحرية في إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل، مهددة بتدمير أي قطعة بحرية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية.

وفي 21 يونيو الماضي، اعتبرت المنطقة الممتدة من سلطان شرق سرت إلى الهيشة، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو، كما عدت المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة منطقة عمليات عسكرية، داعية المواطنين إلى عدم التواجد فيها، مع أخذ الحيطة والحذر.

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قيادة الجيش الليبي تحذر من الاقتراب من المياه والأجواء
سبق

حذرت القيادة العامة للجيش الليبي من اقتراب الطائرات والسفن إلى المياه والأجواء الليبية دون تنسيق معها.

ودعا الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان اليوم الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية والأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة نجاح القوات البحرية في إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل، مهددة بتدمير أي قطعة بحرية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية.

وفي 21 يونيو الماضي، اعتبرت المنطقة الممتدة من سلطان شرق سرت إلى الهيشة، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو، كما عدت المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة منطقة عمليات عسكرية، داعية المواطنين إلى عدم التواجد فيها، مع أخذ الحيطة والحذر.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:43 PM

قيادة الجيش الليبي تحذر من الاقتراب من المياه والأجواء

اشترطت التنسيق مسبقاً للحيلولة دون وقوع تصادم معها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت القيادة العامة للجيش الليبي من اقتراب الطائرات والسفن إلى المياه والأجواء الليبية دون تنسيق معها.

ودعا الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان اليوم الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية والأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة نجاح القوات البحرية في إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل، مهددة بتدمير أي قطعة بحرية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية.

وفي 21 يونيو الماضي، اعتبرت المنطقة الممتدة من سلطان شرق سرت إلى الهيشة، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو، كما عدت المنطقة من وادي جارف إلى الوشكة منطقة عمليات عسكرية، داعية المواطنين إلى عدم التواجد فيها، مع أخذ الحيطة والحذر.

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