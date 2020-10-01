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وفاة والدة أمين العاصمة المقدسة.. وصلاة الجنازة غدًا في الرياض

توفيت والدة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، في مدينة الرياض، والدفن في مقبرة النسيم بالرياض.

من جانبهم تقدم منسوبو أمانة العاصمة المقدسة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأمين العاصمة المقدسة، ولعائلته الكريمة، في وفاة والدته، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ويُلهمهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة والدة أمين العاصمة المقدسة.. وصلاة الجنازة غدًا في الرياض
سبق

توفيت والدة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، في مدينة الرياض، والدفن في مقبرة النسيم بالرياض.

من جانبهم تقدم منسوبو أمانة العاصمة المقدسة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأمين العاصمة المقدسة، ولعائلته الكريمة، في وفاة والدته، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ويُلهمهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
07:31 PM

وفاة والدة أمين العاصمة المقدسة.. وصلاة الجنازة غدًا في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توفيت والدة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، في مدينة الرياض، والدفن في مقبرة النسيم بالرياض.

من جانبهم تقدم منسوبو أمانة العاصمة المقدسة، بخالص العزاء وصادق المواساة لأمين العاصمة المقدسة، ولعائلته الكريمة، في وفاة والدته، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ويُلهمهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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