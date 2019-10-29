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عدد من قادة الدول وصناع القرار يتوافدون للرياض لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"

يشمل البرنامج عدداً من جلسات النقاش بمشاركة 300 متحدث من أكثر من 30 دولة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، أسماء مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار المترقب حضورهم للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، يعكس الحضور السمة العالمية للمبادرة التي تشهد مشاركة وفود من أمريكا الشمالية، وآسيا، وأوروبا، وجنوب إفريقيا، والشرق الأوسط.


ويشمل برنامج المبادرة على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار، إذ يناقش رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء "مستقبل الأعمال في الهند" مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشاً مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

ويشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لجلسة عامة تجمع بين فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس نيجيريا، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، وفخامة الرئيس دينيه ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة "مستقبل الأعمال في إفريقيا".

ومن بين كبار قادة الحكومات الذين يحضرون فعاليات المبادرة في نسخته للعام 2019 الرئيس جايير بولسونارو، البرازيل، ورئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري دابيري، بوركينا فاسو، ورئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، ورئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، والرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت بهدف تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول أبرز ما يواجه العالم من تحديات اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يمكن زيارة الموقع الخاص بالحدث على هذا الرابط: www.futureinvesmentinitiative.com

صندوق الاستثمارات العامة مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عدد من قادة الدول وصناع القرار يتوافدون للرياض لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، أسماء مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار المترقب حضورهم للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، يعكس الحضور السمة العالمية للمبادرة التي تشهد مشاركة وفود من أمريكا الشمالية، وآسيا، وأوروبا، وجنوب إفريقيا، والشرق الأوسط.


ويشمل برنامج المبادرة على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار، إذ يناقش رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء "مستقبل الأعمال في الهند" مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشاً مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

ويشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لجلسة عامة تجمع بين فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس نيجيريا، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، وفخامة الرئيس دينيه ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة "مستقبل الأعمال في إفريقيا".

ومن بين كبار قادة الحكومات الذين يحضرون فعاليات المبادرة في نسخته للعام 2019 الرئيس جايير بولسونارو، البرازيل، ورئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري دابيري، بوركينا فاسو، ورئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، ورئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، والرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت بهدف تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول أبرز ما يواجه العالم من تحديات اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يمكن زيارة الموقع الخاص بالحدث على هذا الرابط: www.futureinvesmentinitiative.com

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:30 AM

عدد من قادة الدول وصناع القرار يتوافدون للرياض لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"

يشمل البرنامج عدداً من جلسات النقاش بمشاركة 300 متحدث من أكثر من 30 دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، أسماء مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار المترقب حضورهم للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، يعكس الحضور السمة العالمية للمبادرة التي تشهد مشاركة وفود من أمريكا الشمالية، وآسيا، وأوروبا، وجنوب إفريقيا، والشرق الأوسط.


ويشمل برنامج المبادرة على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار، إذ يناقش رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء "مستقبل الأعمال في الهند" مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشاً مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

ويشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لجلسة عامة تجمع بين فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس نيجيريا، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، وفخامة الرئيس دينيه ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة "مستقبل الأعمال في إفريقيا".

ومن بين كبار قادة الحكومات الذين يحضرون فعاليات المبادرة في نسخته للعام 2019 الرئيس جايير بولسونارو، البرازيل، ورئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري دابيري، بوركينا فاسو، ورئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، ورئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، والرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت بهدف تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول أبرز ما يواجه العالم من تحديات اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يمكن زيارة الموقع الخاص بالحدث على هذا الرابط: www.futureinvesmentinitiative.com

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