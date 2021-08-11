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"الصحة" تعلن تسجيل 1640حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1521 إصابة

روسيا تعلن موعد طرح لقاح كورونا للعالم.. 20 دولة طلبت للحصول عليه

طوره مركز"نيكولاي غاماليا" بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية

أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزًا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي غاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ووفق سكاي نيوز كانت روسيا، قد أكدت الأسبوع الماضي، إلى أنها ستتمكن قريبًا من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهريًا، و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.
وذكر وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن 3 شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتبارًا من سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز "نيكولاي غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وتعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كوفيد-19. وتم تطوير لقاح "غاماليا" بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في أبريل، رغبتها في أن تكون من بين الدول السباقة، إن لم تكن الأولى، التي تطور لقاحًا ضد الفيروس، دون أن تكشف موسكو عن البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.

لقاح كورونا روسيا

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روسيا تعلن موعد طرح لقاح كورونا للعالم.. 20 دولة طلبت للحصول عليه
سبق

أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزًا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي غاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ووفق سكاي نيوز كانت روسيا، قد أكدت الأسبوع الماضي، إلى أنها ستتمكن قريبًا من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهريًا، و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.
وذكر وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن 3 شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتبارًا من سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز "نيكولاي غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وتعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كوفيد-19. وتم تطوير لقاح "غاماليا" بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في أبريل، رغبتها في أن تكون من بين الدول السباقة، إن لم تكن الأولى، التي تطور لقاحًا ضد الفيروس، دون أن تكشف موسكو عن البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:02 PM

روسيا تعلن موعد طرح لقاح كورونا للعالم.. 20 دولة طلبت للحصول عليه

طوره مركز"نيكولاي غاماليا" بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزًا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي غاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ووفق سكاي نيوز كانت روسيا، قد أكدت الأسبوع الماضي، إلى أنها ستتمكن قريبًا من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهريًا، و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.
وذكر وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن 3 شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتبارًا من سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز "نيكولاي غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وتعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كوفيد-19. وتم تطوير لقاح "غاماليا" بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في أبريل، رغبتها في أن تكون من بين الدول السباقة، إن لم تكن الأولى، التي تطور لقاحًا ضد الفيروس، دون أن تكشف موسكو عن البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.

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