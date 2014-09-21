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"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

سحب 1800 عينة شهرياً من مصادر مياه الشرب بالمسجد النبوي

للتأكد من خلوّها من الملوّثات.. عبر تحليلها كيميائياً وميكروبيولوجياً

تطبق إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يومياً الإجراءات الوقائية لحافظات المياه الموزعة في أرجاء المسجد النبوي، وذلك بأخذ 60 عينة يومياً بمعدّل 1800 عينة شهرياً من جميع مصادر مياه زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوّها من الميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر على الصحة العامة، ابتداءً من الخزانات الأرضية، مروراً بالناقلات ونقاط التعبئة ثم الحافظات والمشربيات.

وتشمل الفحوصات المخبرية سبيل زمزم في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي على مدار 24 ساعة، حيث يتم تحليل المياه كيميائياً وميكروبيولوجياً باستخدام أعلى التقنيات الحديثة.

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سحب 1800 عينة شهرياً من مصادر مياه الشرب بالمسجد النبوي
سبق

تطبق إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يومياً الإجراءات الوقائية لحافظات المياه الموزعة في أرجاء المسجد النبوي، وذلك بأخذ 60 عينة يومياً بمعدّل 1800 عينة شهرياً من جميع مصادر مياه زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوّها من الميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر على الصحة العامة، ابتداءً من الخزانات الأرضية، مروراً بالناقلات ونقاط التعبئة ثم الحافظات والمشربيات.

وتشمل الفحوصات المخبرية سبيل زمزم في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي على مدار 24 ساعة، حيث يتم تحليل المياه كيميائياً وميكروبيولوجياً باستخدام أعلى التقنيات الحديثة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:34 PM

سحب 1800 عينة شهرياً من مصادر مياه الشرب بالمسجد النبوي

للتأكد من خلوّها من الملوّثات.. عبر تحليلها كيميائياً وميكروبيولوجياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تطبق إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يومياً الإجراءات الوقائية لحافظات المياه الموزعة في أرجاء المسجد النبوي، وذلك بأخذ 60 عينة يومياً بمعدّل 1800 عينة شهرياً من جميع مصادر مياه زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوّها من الميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر على الصحة العامة، ابتداءً من الخزانات الأرضية، مروراً بالناقلات ونقاط التعبئة ثم الحافظات والمشربيات.

وتشمل الفحوصات المخبرية سبيل زمزم في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي على مدار 24 ساعة، حيث يتم تحليل المياه كيميائياً وميكروبيولوجياً باستخدام أعلى التقنيات الحديثة.

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