النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً

إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


وشهدت محافظة الطائف، أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

................................................................

في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر

إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


وشهدت محافظة الطائف، أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

................................................................

في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر

إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:27 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:31 PM

إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً

إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
4,370

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


وشهدت محافظة الطائف، أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

................................................................

في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر

إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,226
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,145

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة