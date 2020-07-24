في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر
إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة
أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.
في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر
إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة
أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:27 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
08:31 PM
إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً
في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر
إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة
أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.