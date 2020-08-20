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"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

مع مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية

انتهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفرش أكثر من تسعة آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وجرت العادة السنوية مطلع شهر محرم على أن تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام.

وأظهرت الصور مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي سوف تستمر على مدار 24 ساعة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة
سبق

انتهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفرش أكثر من تسعة آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وجرت العادة السنوية مطلع شهر محرم على أن تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام.

وأظهرت الصور مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي سوف تستمر على مدار 24 ساعة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:39 PM

بالصور.. فرش المسجد الحرام بـ9 آلاف سجادة

مع مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
8,850

انتهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفرش أكثر من تسعة آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، وذلك بموجب توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وجرت العادة السنوية مطلع شهر محرم على أن تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام.

وأظهرت الصور مراعاة تنفيذ الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي سوف تستمر على مدار 24 ساعة.

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