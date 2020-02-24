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"سعود الطبية" تُبرم اتفاقية لعلاج 50 حالة مع جمعية الروماتيزم

لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل ضمن مبادرة "قادر"

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ضمن إطار التفاهم المشترك لمبادرة " قادر"؛ لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم من قوائم الانتظار بالمدينة.

ومثّل "المدينة" في الاتفاقية، المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، فيما مثّل "الجمعية" بالتوقيع رئيس مجلس إدارتها د. محمد عمير.

وأكّد د. العنزي؛ أن الاتفاقية تضمّنت بنوداً مهمة تخدم مرضى الروماتيزم المحتاجين لتغيير المفاصل والمسجلين في قوائم الانتظار بالمدينة، وقال إن تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي يُعد ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها المدينة تنفيذاً لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وثمّن دور الجمعية وما تقوم به من خدمات مميزة لمرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة ورجال الأعمال.

وحدّدت الاتفاقية قائمة للأمراض الروماتيزمية، التي تشمل 30 مرضاً، من بينها: مرض ستيل، مرض التهاب الفقرات التصلبي، مرض ترسب أملاح الكالسيوم، مرض آلام العضلات الروماتيزمي، مرض الذئبة الحمراء، مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي.

يُذكر أن الاتفاقية تأتي بهدف إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية لمرضى الروماتيزم خارج أوقات الدوام الرسمي لـ50 حالة، لخدمة المرضى المسجلين على قوائم الانتظار للمدينة، الذين يعانون الفصال العظمي "خشونة المفاصل" نتيجة أمراض الروماتيزم.

مدينة الملك سعود الطبية الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تُبرم اتفاقية لعلاج 50 حالة مع جمعية الروماتيزم
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ضمن إطار التفاهم المشترك لمبادرة " قادر"؛ لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم من قوائم الانتظار بالمدينة.

ومثّل "المدينة" في الاتفاقية، المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، فيما مثّل "الجمعية" بالتوقيع رئيس مجلس إدارتها د. محمد عمير.

وأكّد د. العنزي؛ أن الاتفاقية تضمّنت بنوداً مهمة تخدم مرضى الروماتيزم المحتاجين لتغيير المفاصل والمسجلين في قوائم الانتظار بالمدينة، وقال إن تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي يُعد ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها المدينة تنفيذاً لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وثمّن دور الجمعية وما تقوم به من خدمات مميزة لمرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة ورجال الأعمال.

وحدّدت الاتفاقية قائمة للأمراض الروماتيزمية، التي تشمل 30 مرضاً، من بينها: مرض ستيل، مرض التهاب الفقرات التصلبي، مرض ترسب أملاح الكالسيوم، مرض آلام العضلات الروماتيزمي، مرض الذئبة الحمراء، مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي.

يُذكر أن الاتفاقية تأتي بهدف إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية لمرضى الروماتيزم خارج أوقات الدوام الرسمي لـ50 حالة، لخدمة المرضى المسجلين على قوائم الانتظار للمدينة، الذين يعانون الفصال العظمي "خشونة المفاصل" نتيجة أمراض الروماتيزم.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:42 PM

"سعود الطبية" تُبرم اتفاقية لعلاج 50 حالة مع جمعية الروماتيزم

لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل ضمن مبادرة "قادر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ضمن إطار التفاهم المشترك لمبادرة " قادر"؛ لإجراء عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم من قوائم الانتظار بالمدينة.

ومثّل "المدينة" في الاتفاقية، المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، فيما مثّل "الجمعية" بالتوقيع رئيس مجلس إدارتها د. محمد عمير.

وأكّد د. العنزي؛ أن الاتفاقية تضمّنت بنوداً مهمة تخدم مرضى الروماتيزم المحتاجين لتغيير المفاصل والمسجلين في قوائم الانتظار بالمدينة، وقال إن تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي يُعد ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها المدينة تنفيذاً لرؤية 2030 الداعمة لتحقيق التكامل بين كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وثمّن دور الجمعية وما تقوم به من خدمات مميزة لمرضى الروماتيزم بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة ورجال الأعمال.

وحدّدت الاتفاقية قائمة للأمراض الروماتيزمية، التي تشمل 30 مرضاً، من بينها: مرض ستيل، مرض التهاب الفقرات التصلبي، مرض ترسب أملاح الكالسيوم، مرض آلام العضلات الروماتيزمي، مرض الذئبة الحمراء، مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي.

يُذكر أن الاتفاقية تأتي بهدف إنشاء برنامج دعم العمليات الجراحية لمرضى الروماتيزم خارج أوقات الدوام الرسمي لـ50 حالة، لخدمة المرضى المسجلين على قوائم الانتظار للمدينة، الذين يعانون الفصال العظمي "خشونة المفاصل" نتيجة أمراض الروماتيزم.

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