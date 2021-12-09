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المملكة وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي

بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه أمس، بوزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، بحضور سفير سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينج.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية لتمكين المملكة رقميًا، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولًا لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وتسعى المملكة وسنغافورة إلى تفعيل الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الرقمي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتهما وريادتهما على المستويين الإقليمي والعالمي.

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المملكة وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي
سبق

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه أمس، بوزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، بحضور سفير سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينج.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية لتمكين المملكة رقميًا، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولًا لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وتسعى المملكة وسنغافورة إلى تفعيل الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الرقمي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتهما وريادتهما على المستويين الإقليمي والعالمي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
07:39 PM

المملكة وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي

بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه أمس، بوزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينغ، بحضور سفير سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينج.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية لتمكين المملكة رقميًا، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولًا لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وتسعى المملكة وسنغافورة إلى تفعيل الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الرقمي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتهما وريادتهما على المستويين الإقليمي والعالمي.

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