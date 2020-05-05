شاهد.. أطفال "خالد للعيون" يرفعون لوحات فنية تدعو لإزالة الغمة

كجزء من استراتيجية المستشفى وبرامجه للتواصل ودعم الموظفين وأبنائهم

رفع أطفال منسوبي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لوحات فنية باللغتين العربية والإنجليزية رسموها بخط أيديهم، يدعون ويتضرعون فيها إلى الله أن يزيل غمة وباء "كورونا".

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية مستشفى "خالد للعيون" وبرامجه للتواصل ودعم الموظفين وأبنائهم وابتكار طرق متنوعة؛ لتخفيف آثار الحجر الصحي على الأطفال، وتوعيتهم وإشراكهم كعنصر فاعل في دعم الجهود المبذولة للبقاء في المنزل والالتزام؛ حفاظاً على سلامتهم.

وعبّر الأطفال في هذه اللوحة الفنية المعبرة من خلال كتابة كل واحد منهم كلمة وهو في منزله وتم جمع صورهم وهم يحملون هذه الكلمات لتشكل عبارة: "نحن ندعو الله كل يوم أن يزيل عنا هذا الوباء".