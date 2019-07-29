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"المجمعة" تقيم لوحات إرشادية وتوجيهية في شوارعها وميادينها

تفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية

أقامت هيئة محافظة المجمعة، ضمن برامجها التوعوية، لوحات إرشادية وتوجيهية، وشاشات عرض من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة؛ تفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة محافظة المجمعة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

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"المجمعة" تقيم لوحات إرشادية وتوجيهية في شوارعها وميادينها
سبق

أقامت هيئة محافظة المجمعة، ضمن برامجها التوعوية، لوحات إرشادية وتوجيهية، وشاشات عرض من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة؛ تفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة محافظة المجمعة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:49 PM

"المجمعة" تقيم لوحات إرشادية وتوجيهية في شوارعها وميادينها

تفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت هيئة محافظة المجمعة، ضمن برامجها التوعوية، لوحات إرشادية وتوجيهية، وشاشات عرض من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة؛ تفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة محافظة المجمعة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام من مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

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