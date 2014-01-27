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لندن.. تغريم 31 ضابط شرطة لـ"حلاقة شعرهم أثناء الإغلاق"

ضابطان استأجرا حلاقًا لقص شعر العاملين في مركز شرطة

يواجه 31 ضابطًا من شرطة لندن، غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني؛ بسبب قص شعرهم، في انتهاك لقواعد الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن ضابطين استأجرا حلاقًا لقص شعر العاملين في مركز شرطة بيثنال غرين، في 17 يناير، يواجهان تحقيقات بارتكاب سوء سلوك، طبقًا لـ"بي بي سي".

ولا يُسمح للحلاقين ومصففي الشعر بالعمل في إنجلترا كلها بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا عامًّا شاملًا في إنجلترا في 5 يناير.

وبموجب القرار تم إغلاق المدارس والجامعات وتحويلها في الغالب إلى نظام التعليم عن بُعد وذلك حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.

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لندن.. تغريم 31 ضابط شرطة لـ"حلاقة شعرهم أثناء الإغلاق"
سبق

يواجه 31 ضابطًا من شرطة لندن، غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني؛ بسبب قص شعرهم، في انتهاك لقواعد الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن ضابطين استأجرا حلاقًا لقص شعر العاملين في مركز شرطة بيثنال غرين، في 17 يناير، يواجهان تحقيقات بارتكاب سوء سلوك، طبقًا لـ"بي بي سي".

ولا يُسمح للحلاقين ومصففي الشعر بالعمل في إنجلترا كلها بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا عامًّا شاملًا في إنجلترا في 5 يناير.

وبموجب القرار تم إغلاق المدارس والجامعات وتحويلها في الغالب إلى نظام التعليم عن بُعد وذلك حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:21 AM

لندن.. تغريم 31 ضابط شرطة لـ"حلاقة شعرهم أثناء الإغلاق"

ضابطان استأجرا حلاقًا لقص شعر العاملين في مركز شرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه 31 ضابطًا من شرطة لندن، غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني؛ بسبب قص شعرهم، في انتهاك لقواعد الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن ضابطين استأجرا حلاقًا لقص شعر العاملين في مركز شرطة بيثنال غرين، في 17 يناير، يواجهان تحقيقات بارتكاب سوء سلوك، طبقًا لـ"بي بي سي".

ولا يُسمح للحلاقين ومصففي الشعر بالعمل في إنجلترا كلها بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقًا عامًّا شاملًا في إنجلترا في 5 يناير.

وبموجب القرار تم إغلاق المدارس والجامعات وتحويلها في الغالب إلى نظام التعليم عن بُعد وذلك حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.

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