النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

شاهد .. "بلدية تربة" تجهِّز (٨٩) وحدة سكنية لعمالها وفق الاشتراطات الصحية

خصصت موقعًا منفصلاً عن السكن لاستخدامه للعزل الصحي عند الحاجة

أنهت بلدية محافظة تربة عددًا من المباني التي تم إنشاؤها سكنًا لعمال البلدية؛ وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وفق المواصفات والاشتراطات التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة العاملين بها.

وفي التفاصيل، أوضح محسن بن غازي العتيبي، رئيس بلدية محافظة تربة، لـ"سبق" أن البلدية شرعت في وقت سابق في إنشاء عدد من المباني السكنية، إضافة للمباني السابقة؛ وذلك للتوسع، وخلق بيئة مناسبة للعاملين بها، وحفظ كرامتهم وسلامتهم في مبانٍ ملائمة، ووفق الاشتراطات والمواصفات المعمول بها.

وتابع العتيبي: بلغ إجمالي الوحدات السكنية "٨٩" وحدة بمساحات متفاوتة، تستوعب جميعها قرابة ٢٠٠ عامل. وكل مبنى سكني يشتمل على خدمات مساندة (دورات مياه لكل غرفة، مطابخ موزعة)، وهو مؤمَّن بالمياه النقية الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة لوجود صرف صحي، وهو مدعوم بالإنارة الكافية، مع وجود التهوية المناسبة.

فيما تم تخصيص مساحة لا تقل عن ١٢ مترًا مربعًا لكل عامل، وتم التشديد على المختصين بتعقيم السكن بشكل منتظم. كما تم تخصيص موقع منفصل عن السكن، يتكون من غرف عدة؛ وذلك لاستخدامه للعزل الصحي في حال الحاجة له -لا قدر الله-.

وأضاف بأنه نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها السعودية والعالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات في جميع أنحاء السعودية، من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس، تم تثقيف العاملين لدينا عن فيروس كورونا، وطُرق الوقاية منه، وكيفية التعامل معه في حال الإحساس بأي أعراض -لا قدر الله-. كما تم توزيع المعقمات والكمامات، مع توفير كميات كافية لهم؛ وذلك لسلامتهم، والحفاظ على صحتهم. كما أنه تم التنسيق مع مستشفى تربة العام لإرسال فريق طبي متخصص لفحص عمال البلدية، والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. "بلدية تربة" تجهِّز (٨٩) وحدة سكنية لعمالها وفق الاشتراطات الصحية
سبق

أنهت بلدية محافظة تربة عددًا من المباني التي تم إنشاؤها سكنًا لعمال البلدية؛ وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وفق المواصفات والاشتراطات التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة العاملين بها.

وفي التفاصيل، أوضح محسن بن غازي العتيبي، رئيس بلدية محافظة تربة، لـ"سبق" أن البلدية شرعت في وقت سابق في إنشاء عدد من المباني السكنية، إضافة للمباني السابقة؛ وذلك للتوسع، وخلق بيئة مناسبة للعاملين بها، وحفظ كرامتهم وسلامتهم في مبانٍ ملائمة، ووفق الاشتراطات والمواصفات المعمول بها.

وتابع العتيبي: بلغ إجمالي الوحدات السكنية "٨٩" وحدة بمساحات متفاوتة، تستوعب جميعها قرابة ٢٠٠ عامل. وكل مبنى سكني يشتمل على خدمات مساندة (دورات مياه لكل غرفة، مطابخ موزعة)، وهو مؤمَّن بالمياه النقية الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة لوجود صرف صحي، وهو مدعوم بالإنارة الكافية، مع وجود التهوية المناسبة.

فيما تم تخصيص مساحة لا تقل عن ١٢ مترًا مربعًا لكل عامل، وتم التشديد على المختصين بتعقيم السكن بشكل منتظم. كما تم تخصيص موقع منفصل عن السكن، يتكون من غرف عدة؛ وذلك لاستخدامه للعزل الصحي في حال الحاجة له -لا قدر الله-.

وأضاف بأنه نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها السعودية والعالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات في جميع أنحاء السعودية، من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس، تم تثقيف العاملين لدينا عن فيروس كورونا، وطُرق الوقاية منه، وكيفية التعامل معه في حال الإحساس بأي أعراض -لا قدر الله-. كما تم توزيع المعقمات والكمامات، مع توفير كميات كافية لهم؛ وذلك لسلامتهم، والحفاظ على صحتهم. كما أنه تم التنسيق مع مستشفى تربة العام لإرسال فريق طبي متخصص لفحص عمال البلدية، والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
09:02 PM

شاهد .. "بلدية تربة" تجهِّز (٨٩) وحدة سكنية لعمالها وفق الاشتراطات الصحية

خصصت موقعًا منفصلاً عن السكن لاستخدامه للعزل الصحي عند الحاجة

A A A
سعد البقمي - تربة
3
2,461

أنهت بلدية محافظة تربة عددًا من المباني التي تم إنشاؤها سكنًا لعمال البلدية؛ وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وفق المواصفات والاشتراطات التي تهدف للمحافظة على صحة وسلامة العاملين بها.

وفي التفاصيل، أوضح محسن بن غازي العتيبي، رئيس بلدية محافظة تربة، لـ"سبق" أن البلدية شرعت في وقت سابق في إنشاء عدد من المباني السكنية، إضافة للمباني السابقة؛ وذلك للتوسع، وخلق بيئة مناسبة للعاملين بها، وحفظ كرامتهم وسلامتهم في مبانٍ ملائمة، ووفق الاشتراطات والمواصفات المعمول بها.

وتابع العتيبي: بلغ إجمالي الوحدات السكنية "٨٩" وحدة بمساحات متفاوتة، تستوعب جميعها قرابة ٢٠٠ عامل. وكل مبنى سكني يشتمل على خدمات مساندة (دورات مياه لكل غرفة، مطابخ موزعة)، وهو مؤمَّن بالمياه النقية الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة لوجود صرف صحي، وهو مدعوم بالإنارة الكافية، مع وجود التهوية المناسبة.

فيما تم تخصيص مساحة لا تقل عن ١٢ مترًا مربعًا لكل عامل، وتم التشديد على المختصين بتعقيم السكن بشكل منتظم. كما تم تخصيص موقع منفصل عن السكن، يتكون من غرف عدة؛ وذلك لاستخدامه للعزل الصحي في حال الحاجة له -لا قدر الله-.

وأضاف بأنه نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها السعودية والعالم بأكمله بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات في جميع أنحاء السعودية، من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس، تم تثقيف العاملين لدينا عن فيروس كورونا، وطُرق الوقاية منه، وكيفية التعامل معه في حال الإحساس بأي أعراض -لا قدر الله-. كما تم توزيع المعقمات والكمامات، مع توفير كميات كافية لهم؛ وذلك لسلامتهم، والحفاظ على صحتهم. كما أنه تم التنسيق مع مستشفى تربة العام لإرسال فريق طبي متخصص لفحص عمال البلدية، والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,301
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,671
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,222
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,347

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة