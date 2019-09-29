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"60 دقيقة" مع ولي العهد .. حوار منتظر هنا أُجري وهذا ما لا تعرفه عن"CBS"

يُبث اليوم في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق وتديره "نورا أودنييل"

يحل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضيفاً على برنامج "60 دقيقة"، اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، وذلك في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق الذي تبثه قناة CBS الأمريكية، وتدير الحوار فيه مذيعة أخبار المساء في القناة نورا أودنييل.

وقالت شبكة CBS إن المقابلة أُجريت في محافظة جدة، الثلاثاء الماضي، وستبث اليوم الأحد في الساعة 19:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحاً بتوقيت المملكة.

وتعد شبكة قنوات "CBS" واحدة من أكثر الشبكات الإعلامية الأمريكية اتساعاً، حيث إنها تشكل ضلعاً في زاوية المربع الإعلامي الأقوى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم خدمات إعلامية متنوعة متخصصة وعامة، وبعض برامجها يهتم بالشأن المحلي الأمريكي، وأخرى تكتسب خاصية العالمية وواسعة الانتشار؛ ولاسيما البرامج السياسية والرياضية.

وتعرّف "CBS" نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها وسيلة إعلامية تنتج وتوزع محتوى إعلامياً رائداً عبر مجموعة متنوعة من المنصات للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد القناة من أقدم الوسائل الإعلامية في العالم؛ حيث إنها بدأت بث خدماتها للجمهور في عام 1927، وكانت وقتها تقدم خدمات إذاعية فقط، وفي عام 1939 تحوّلت لتلفزيون، إلى جانب خدماتها الإذاعية.

وتمتلك القناة ميراثاً إذاعياً يعود إلى فجر عصور البث الإذاعي في العالم، إضافة إلى مشاريع جديدة تعمل على الحافة الرائدة للإعلام، كما أنها من أكثر شبكات التلفزيون مشاهدة في الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر مكتبات المحتوى الترفيهي في العالم؛ ما يجعل علامتها التجارية -"العين"- واحدة من الشركات الأكثر شهرة في مجال الأعمال.

وتقدم الشركة المالكة لقناة "سي بي إس" محتوى متنوعاً؛ حيث إنه يغطى كل التخصصات الإعلامية تقريباً، بما في ذلك الكابل والنشر والتلفزيون المحلي والأفلام ووسائل الإعلام التفاعلية والمسؤولة اجتماعياً.

وتقول الشركة عن نفسها، إنها تتمتع بتأثير كبير باعتبارها واحدة من الشركات الإعلامية الرائدة في العالم؛ لذا تعتمد معايير عالية الجودة في التغطية الإخبارية، وبرامج التوعية، كما تقدم موادّ إعلامية بهدف الدعم المجتمعي، وإعلانات الخدمة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"60 دقيقة" مع ولي العهد .. حوار منتظر هنا أُجري وهذا ما لا تعرفه عن"CBS"
سبق

يحل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضيفاً على برنامج "60 دقيقة"، اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، وذلك في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق الذي تبثه قناة CBS الأمريكية، وتدير الحوار فيه مذيعة أخبار المساء في القناة نورا أودنييل.

وقالت شبكة CBS إن المقابلة أُجريت في محافظة جدة، الثلاثاء الماضي، وستبث اليوم الأحد في الساعة 19:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحاً بتوقيت المملكة.

وتعد شبكة قنوات "CBS" واحدة من أكثر الشبكات الإعلامية الأمريكية اتساعاً، حيث إنها تشكل ضلعاً في زاوية المربع الإعلامي الأقوى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم خدمات إعلامية متنوعة متخصصة وعامة، وبعض برامجها يهتم بالشأن المحلي الأمريكي، وأخرى تكتسب خاصية العالمية وواسعة الانتشار؛ ولاسيما البرامج السياسية والرياضية.

وتعرّف "CBS" نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها وسيلة إعلامية تنتج وتوزع محتوى إعلامياً رائداً عبر مجموعة متنوعة من المنصات للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد القناة من أقدم الوسائل الإعلامية في العالم؛ حيث إنها بدأت بث خدماتها للجمهور في عام 1927، وكانت وقتها تقدم خدمات إذاعية فقط، وفي عام 1939 تحوّلت لتلفزيون، إلى جانب خدماتها الإذاعية.

وتمتلك القناة ميراثاً إذاعياً يعود إلى فجر عصور البث الإذاعي في العالم، إضافة إلى مشاريع جديدة تعمل على الحافة الرائدة للإعلام، كما أنها من أكثر شبكات التلفزيون مشاهدة في الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر مكتبات المحتوى الترفيهي في العالم؛ ما يجعل علامتها التجارية -"العين"- واحدة من الشركات الأكثر شهرة في مجال الأعمال.

وتقدم الشركة المالكة لقناة "سي بي إس" محتوى متنوعاً؛ حيث إنه يغطى كل التخصصات الإعلامية تقريباً، بما في ذلك الكابل والنشر والتلفزيون المحلي والأفلام ووسائل الإعلام التفاعلية والمسؤولة اجتماعياً.

وتقول الشركة عن نفسها، إنها تتمتع بتأثير كبير باعتبارها واحدة من الشركات الإعلامية الرائدة في العالم؛ لذا تعتمد معايير عالية الجودة في التغطية الإخبارية، وبرامج التوعية، كما تقدم موادّ إعلامية بهدف الدعم المجتمعي، وإعلانات الخدمة العامة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
10:58 AM

"60 دقيقة" مع ولي العهد .. حوار منتظر هنا أُجري وهذا ما لا تعرفه عن"CBS"

يُبث اليوم في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق وتديره "نورا أودنييل"

A A A
حامد العلي - الرياض
3
20,494

يحل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضيفاً على برنامج "60 دقيقة"، اليوم الأحد، بتوقيت المملكة، وذلك في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق الذي تبثه قناة CBS الأمريكية، وتدير الحوار فيه مذيعة أخبار المساء في القناة نورا أودنييل.

وقالت شبكة CBS إن المقابلة أُجريت في محافظة جدة، الثلاثاء الماضي، وستبث اليوم الأحد في الساعة 19:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحاً بتوقيت المملكة.

وتعد شبكة قنوات "CBS" واحدة من أكثر الشبكات الإعلامية الأمريكية اتساعاً، حيث إنها تشكل ضلعاً في زاوية المربع الإعلامي الأقوى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم خدمات إعلامية متنوعة متخصصة وعامة، وبعض برامجها يهتم بالشأن المحلي الأمريكي، وأخرى تكتسب خاصية العالمية وواسعة الانتشار؛ ولاسيما البرامج السياسية والرياضية.

وتعرّف "CBS" نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها وسيلة إعلامية تنتج وتوزع محتوى إعلامياً رائداً عبر مجموعة متنوعة من المنصات للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد القناة من أقدم الوسائل الإعلامية في العالم؛ حيث إنها بدأت بث خدماتها للجمهور في عام 1927، وكانت وقتها تقدم خدمات إذاعية فقط، وفي عام 1939 تحوّلت لتلفزيون، إلى جانب خدماتها الإذاعية.

وتمتلك القناة ميراثاً إذاعياً يعود إلى فجر عصور البث الإذاعي في العالم، إضافة إلى مشاريع جديدة تعمل على الحافة الرائدة للإعلام، كما أنها من أكثر شبكات التلفزيون مشاهدة في الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر مكتبات المحتوى الترفيهي في العالم؛ ما يجعل علامتها التجارية -"العين"- واحدة من الشركات الأكثر شهرة في مجال الأعمال.

وتقدم الشركة المالكة لقناة "سي بي إس" محتوى متنوعاً؛ حيث إنه يغطى كل التخصصات الإعلامية تقريباً، بما في ذلك الكابل والنشر والتلفزيون المحلي والأفلام ووسائل الإعلام التفاعلية والمسؤولة اجتماعياً.

وتقول الشركة عن نفسها، إنها تتمتع بتأثير كبير باعتبارها واحدة من الشركات الإعلامية الرائدة في العالم؛ لذا تعتمد معايير عالية الجودة في التغطية الإخبارية، وبرامج التوعية، كما تقدم موادّ إعلامية بهدف الدعم المجتمعي، وإعلانات الخدمة العامة.

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