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"طالبان" تقتل متظاهرين وتصيب 8 خلال احتجاج مناهض لها غرب أفغانستان

عناصرها فرقوا بالقوة تجمّعًا في كابول

قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مظاهرة مناهضة لنظام حركة طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان؛ بحسب ما أفاد طبيب محلي أوردت عنه "فرانس 24".

في سياق متصل أطلق عناصر "طالبان" النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مظاهرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تقتل متظاهرين وتصيب 8 خلال احتجاج مناهض لها غرب أفغانستان
سبق

قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مظاهرة مناهضة لنظام حركة طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان؛ بحسب ما أفاد طبيب محلي أوردت عنه "فرانس 24".

في سياق متصل أطلق عناصر "طالبان" النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مظاهرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:15 PM

"طالبان" تقتل متظاهرين وتصيب 8 خلال احتجاج مناهض لها غرب أفغانستان

عناصرها فرقوا بالقوة تجمّعًا في كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مظاهرة مناهضة لنظام حركة طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان؛ بحسب ما أفاد طبيب محلي أوردت عنه "فرانس 24".

في سياق متصل أطلق عناصر "طالبان" النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مظاهرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.

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