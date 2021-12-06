رئيس "مجلس الأعمال السعودي العماني": التعاون الاقتصادي بين الرياض ومسقط جسدته المشروعات المشتركة

أكد: التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني في اتحاد الغرف السعودية ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمسقط، تأتي لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.

وأشار بأن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي أسهمت بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.

وقال: "إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".

وأكد أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة، خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأشار "الهاجري" إلى دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات، وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وأعرب عن تقديره لقيادتي البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام مستثمري البلدين.