النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "مجلس الأعمال السعودي العماني": التعاون الاقتصادي بين الرياض ومسقط جسدته المشروعات المشتركة

أكد: التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني في اتحاد الغرف السعودية ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمسقط، تأتي لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.

وأشار بأن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي أسهمت بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.

وقال: "إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".

وأكد أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة، خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأشار "الهاجري" إلى دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات، وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وأعرب عن تقديره لقيادتي البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام مستثمري البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "مجلس الأعمال السعودي العماني": التعاون الاقتصادي بين الرياض ومسقط جسدته المشروعات المشتركة
سبق

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني في اتحاد الغرف السعودية ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمسقط، تأتي لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.

وأشار بأن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي أسهمت بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.

وقال: "إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".

وأكد أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة، خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأشار "الهاجري" إلى دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات، وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وأعرب عن تقديره لقيادتي البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام مستثمري البلدين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
10:46 PM

رئيس "مجلس الأعمال السعودي العماني": التعاون الاقتصادي بين الرياض ومسقط جسدته المشروعات المشتركة

أكد: التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
588

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني في اتحاد الغرف السعودية ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمسقط، تأتي لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.

وأشار بأن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي أسهمت بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.

وقال: "إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".

وأكد أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة، خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وأشار "الهاجري" إلى دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات، وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وأعرب عن تقديره لقيادتي البلدين، والتي أسهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام مستثمري البلدين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة