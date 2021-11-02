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رائد فضاء ينشر صورة فضائية ويعلق: هذه الجزر المذهلة في السعودية

غرَّد عبر حسابه بـ"تويتر" قائلاً: قد تعتقد أنها موجودة في جزر الباهاما

عرض رائد الفضاء الشهير العقيد في الجيش الأمريكي شين كمبيرو صورة فضائية من مركبة ناسا لجزر في السعودية، واصفًا إياها بالجزر المذهلة.

وقال كمبيرو في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".


الرئيسية/ المملكة / محليات

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رائد فضاء ينشر صورة فضائية ويعلق: هذه الجزر المذهلة في السعودية
سبق

عرض رائد الفضاء الشهير العقيد في الجيش الأمريكي شين كمبيرو صورة فضائية من مركبة ناسا لجزر في السعودية، واصفًا إياها بالجزر المذهلة.

وقال كمبيرو في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".


02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
11:45 PM

رائد فضاء ينشر صورة فضائية ويعلق: هذه الجزر المذهلة في السعودية

غرَّد عبر حسابه بـ"تويتر" قائلاً: قد تعتقد أنها موجودة في جزر الباهاما

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,237

عرض رائد الفضاء الشهير العقيد في الجيش الأمريكي شين كمبيرو صورة فضائية من مركبة ناسا لجزر في السعودية، واصفًا إياها بالجزر المذهلة.

وقال كمبيرو في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر".


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