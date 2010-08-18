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"الإسلامية" بالمدينة المنورة يستقبل المتقدمين لوظائف مراقب مساجد وحراس أمن

"العتيبي": تم تخصيص 7 لجان للرجال ولجنة نسائية لإجراء المقابلة للمتقدمات

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، استقبال المتقدمين لوظيفة مراقبي مساجد وحراس أمن للجنسين رجال ونساء، وإجراء المقابلة لهم وفق إجراءات احترازية مشددة.

وتفصيلاً، جاء ذلك على ثلاث دفعات حرصاً على سلامة الجميع من جائحة كورونا، حيث بدأت الدفعة الأولى من الساعة 8 ص إلى 10 ص والثانية من 10 ص إلى 12 ظهراً والثالثة من 12 إلى 2 بعد الظهر، حيث بلغ إجمالي عدد من تم مقابلتهم لليوم الأول 448 متقدماً ومتقدمة.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة إن إجمالي عدد من تقدم لهذه الوظائف بلغ 13115 من الجنسين، وتم تخصيص لهم سبع لجان للرجال ولجنة نسائية خاصة بمقابلة المتقدمات منهن لوظيفة مراقبات وحارسات، وسوف تستمر اللجان في عملهم إلى أن يتم مقابلة الجميع ومن ثم فرز النتائج واختيار الكفاءات المناسبة وفق ما هو معمول به من الوزارة.

وقام الشيخ العتيبي بالوقوف بنفسه على كافة اللجان للتأكد من سير العمل وفق الإجراءات الاحترازية والإدارية.

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"الإسلامية" بالمدينة المنورة يستقبل المتقدمين لوظائف مراقب مساجد وحراس أمن
سبق

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، استقبال المتقدمين لوظيفة مراقبي مساجد وحراس أمن للجنسين رجال ونساء، وإجراء المقابلة لهم وفق إجراءات احترازية مشددة.

وتفصيلاً، جاء ذلك على ثلاث دفعات حرصاً على سلامة الجميع من جائحة كورونا، حيث بدأت الدفعة الأولى من الساعة 8 ص إلى 10 ص والثانية من 10 ص إلى 12 ظهراً والثالثة من 12 إلى 2 بعد الظهر، حيث بلغ إجمالي عدد من تم مقابلتهم لليوم الأول 448 متقدماً ومتقدمة.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة إن إجمالي عدد من تقدم لهذه الوظائف بلغ 13115 من الجنسين، وتم تخصيص لهم سبع لجان للرجال ولجنة نسائية خاصة بمقابلة المتقدمات منهن لوظيفة مراقبات وحارسات، وسوف تستمر اللجان في عملهم إلى أن يتم مقابلة الجميع ومن ثم فرز النتائج واختيار الكفاءات المناسبة وفق ما هو معمول به من الوزارة.

وقام الشيخ العتيبي بالوقوف بنفسه على كافة اللجان للتأكد من سير العمل وفق الإجراءات الاحترازية والإدارية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:23 PM

"الإسلامية" بالمدينة المنورة يستقبل المتقدمين لوظائف مراقب مساجد وحراس أمن

"العتيبي": تم تخصيص 7 لجان للرجال ولجنة نسائية لإجراء المقابلة للمتقدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، استقبال المتقدمين لوظيفة مراقبي مساجد وحراس أمن للجنسين رجال ونساء، وإجراء المقابلة لهم وفق إجراءات احترازية مشددة.

وتفصيلاً، جاء ذلك على ثلاث دفعات حرصاً على سلامة الجميع من جائحة كورونا، حيث بدأت الدفعة الأولى من الساعة 8 ص إلى 10 ص والثانية من 10 ص إلى 12 ظهراً والثالثة من 12 إلى 2 بعد الظهر، حيث بلغ إجمالي عدد من تم مقابلتهم لليوم الأول 448 متقدماً ومتقدمة.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة إن إجمالي عدد من تقدم لهذه الوظائف بلغ 13115 من الجنسين، وتم تخصيص لهم سبع لجان للرجال ولجنة نسائية خاصة بمقابلة المتقدمات منهن لوظيفة مراقبات وحارسات، وسوف تستمر اللجان في عملهم إلى أن يتم مقابلة الجميع ومن ثم فرز النتائج واختيار الكفاءات المناسبة وفق ما هو معمول به من الوزارة.

وقام الشيخ العتيبي بالوقوف بنفسه على كافة اللجان للتأكد من سير العمل وفق الإجراءات الاحترازية والإدارية.

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