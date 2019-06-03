النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

شرطة فيفاء تحبط تهريب 1000 حبة "قات" مخبأة داخل صهريج مياه

يقوده عامل من جنسية آسيوية

نجحت شرطة فيفاء في كشف وإحباط تهريب كميات من القات، كانت مخبأة داخل صهريج.

جاء ذلك بعدما اشتبهت دوريات شرطة محافظة فيفاء في صهريج لتعبئة المياه، يقوده عامل من جنسية آسيوية، وبعد إيقافه وتفتيشه، عُثر بداخله على 1000 حبة من القات، كانت مخبأة داخل خزان الصهريج.

يأتي هذا ضمن جهود شرطة محافظة فيفاء المستمرة في إحباط عمليات التهريب والحيَل المتنوعة، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة فيفاء تحبط تهريب 1000 حبة "قات" مخبأة داخل صهريج مياه
سبق

نجحت شرطة فيفاء في كشف وإحباط تهريب كميات من القات، كانت مخبأة داخل صهريج.

جاء ذلك بعدما اشتبهت دوريات شرطة محافظة فيفاء في صهريج لتعبئة المياه، يقوده عامل من جنسية آسيوية، وبعد إيقافه وتفتيشه، عُثر بداخله على 1000 حبة من القات، كانت مخبأة داخل خزان الصهريج.

يأتي هذا ضمن جهود شرطة محافظة فيفاء المستمرة في إحباط عمليات التهريب والحيَل المتنوعة، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:37 PM

شرطة فيفاء تحبط تهريب 1000 حبة "قات" مخبأة داخل صهريج مياه

يقوده عامل من جنسية آسيوية

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
7
8,611

نجحت شرطة فيفاء في كشف وإحباط تهريب كميات من القات، كانت مخبأة داخل صهريج.

جاء ذلك بعدما اشتبهت دوريات شرطة محافظة فيفاء في صهريج لتعبئة المياه، يقوده عامل من جنسية آسيوية، وبعد إيقافه وتفتيشه، عُثر بداخله على 1000 حبة من القات، كانت مخبأة داخل خزان الصهريج.

يأتي هذا ضمن جهود شرطة محافظة فيفاء المستمرة في إحباط عمليات التهريب والحيَل المتنوعة، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة