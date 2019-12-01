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#لتبقى: "وزن الأذرعة" في السيارة دورياً يُقلل من استهلاك الوقود

يطيل عمر الإطار .. غير الموزونة تؤدي إلى زيادة الاحتكاك مع الطريق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن عديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمّى "وزن الأذرعة"؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف).

وذكر أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.. كما أن ذلك الاحتكاك يُعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

كما طالب المركز بالتأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوّال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

#لتبقى وزن الأذرعة يُقلل من استهلاك الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#لتبقى: "وزن الأذرعة" في السيارة دورياً يُقلل من استهلاك الوقود
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن عديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمّى "وزن الأذرعة"؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف).

وذكر أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.. كما أن ذلك الاحتكاك يُعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

كما طالب المركز بالتأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوّال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:26 PM

#لتبقى: "وزن الأذرعة" في السيارة دورياً يُقلل من استهلاك الوقود

يطيل عمر الإطار .. غير الموزونة تؤدي إلى زيادة الاحتكاك مع الطريق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن عديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمّى "وزن الأذرعة"؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف).

وذكر أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.. كما أن ذلك الاحتكاك يُعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

كما طالب المركز بالتأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.

ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوّال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

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