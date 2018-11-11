"الشرعية" تحرر حصنًا تاريخيًّا من سيطرة الحوثيين في "دمت الضالع"

قتلت وجرحت عددًا من المتمردين.. ودمرت تعزيزات عسكرية

استعاد الجيش الوطني اليوم (الأحد) حصن الحقب التاريخي في مديرية دمت بمحافظة الضالع؛ بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني نفذ أيضًا عملية نوعية من الجهات الشرقية والغربية لمدينة دمت، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، ودمرت تعزيزات عسكرية، وأجبرت ما تبقى منهم على الفرار.

وذكر المصدر أن ميليشيا الحوثي ردت على هزيمتها باستهداف المدنيين في مناطق الحقب والعرفاف والمناطق المجاورة والمحيطة بمدينة دمت، وقصفت المناطق السكنية بشكل عشوائي بالقذائف المدفعية والهاون؛ ما أسفر عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.