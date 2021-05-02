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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4564 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1074930 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15536، فيما تم تسجيل 7859 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 957200 حالة، مشيرةً إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102194 مصابا، منهم 578 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4564 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1074930 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15536، فيما تم تسجيل 7859 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 957200 حالة، مشيرةً إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102194 مصابا، منهم 578 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:00 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4564 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1074930 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15536، فيما تم تسجيل 7859 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 957200 حالة، مشيرةً إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102194 مصابا، منهم 578 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

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