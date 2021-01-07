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بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة"

شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب

تمكن الدفاع المدني بمحافظة أضم بالتعاون مع بلدية المحافظة من إنقاذ عائلة سعودية احتجزها سيل وادي أضم (الجفرة) مساء اليوم الخميس، بعد أن استعان بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم، بلاغًا، بوجود عائلة محتجزة داخل سيل وادي أضم، بعد أن سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، حيث تم الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة والتي وصلت للموقع في زمن قياسي وتم إنقاذ العائلة - بفضل الله -.

وكانت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهة أخرى باشرت بلدية محافظة أضم أعمالها ضمن لجنة الطوارئ.

الدفاع المدني أمطار سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة"
سبق

تمكن الدفاع المدني بمحافظة أضم بالتعاون مع بلدية المحافظة من إنقاذ عائلة سعودية احتجزها سيل وادي أضم (الجفرة) مساء اليوم الخميس، بعد أن استعان بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم، بلاغًا، بوجود عائلة محتجزة داخل سيل وادي أضم، بعد أن سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، حيث تم الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة والتي وصلت للموقع في زمن قياسي وتم إنقاذ العائلة - بفضل الله -.

وكانت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهة أخرى باشرت بلدية محافظة أضم أعمالها ضمن لجنة الطوارئ.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:40 PM

بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة"

شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب

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عوض الفهمي - أضم
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1,443

تمكن الدفاع المدني بمحافظة أضم بالتعاون مع بلدية المحافظة من إنقاذ عائلة سعودية احتجزها سيل وادي أضم (الجفرة) مساء اليوم الخميس، بعد أن استعان بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم، بلاغًا، بوجود عائلة محتجزة داخل سيل وادي أضم، بعد أن سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، حيث تم الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة والتي وصلت للموقع في زمن قياسي وتم إنقاذ العائلة - بفضل الله -.

وكانت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهة أخرى باشرت بلدية محافظة أضم أعمالها ضمن لجنة الطوارئ.

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