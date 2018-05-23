النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تراحم".. حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" تقدم الدعم التنموي والإغاثي

"الراجح" يبارك انطلاقها في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" فهد بن عبدالله الراجح اختلاف حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" خلال شهر رمضان هذا العام 1440هـ عن بقية الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم.

وقال "الراجح": هذه الحملات المباركة يتم تنفيذها بتوجيهات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وبارك "الراجح" انطلاق حملات "تفريج كُرب أسر السجناء" على مستوى اللجان الفرعية لـ"تراحم" في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف، والتي أتت للتخفيف عن كواهل الأسر التي لا ذنب لها والمتضررة من جراء سجن عائلها.

وأكد أن حملة شهر رمضان المبارك في هذا العام 1440هـ مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة من جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، والذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية ودعم للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بشكل يحقق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي تمر بها، إضافة إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي.

وأضاف: هذه الحملة ستمتد أيضاً للمّ شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تراحم".. حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" تقدم الدعم التنموي والإغاثي
سبق

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" فهد بن عبدالله الراجح اختلاف حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" خلال شهر رمضان هذا العام 1440هـ عن بقية الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم.

وقال "الراجح": هذه الحملات المباركة يتم تنفيذها بتوجيهات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وبارك "الراجح" انطلاق حملات "تفريج كُرب أسر السجناء" على مستوى اللجان الفرعية لـ"تراحم" في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف، والتي أتت للتخفيف عن كواهل الأسر التي لا ذنب لها والمتضررة من جراء سجن عائلها.

وأكد أن حملة شهر رمضان المبارك في هذا العام 1440هـ مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة من جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، والذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية ودعم للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بشكل يحقق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي تمر بها، إضافة إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي.

وأضاف: هذه الحملة ستمتد أيضاً للمّ شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
03:57 PM

"تراحم".. حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" تقدم الدعم التنموي والإغاثي

"الراجح" يبارك انطلاقها في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
2
1,348

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" فهد بن عبدالله الراجح اختلاف حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" خلال شهر رمضان هذا العام 1440هـ عن بقية الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم.

وقال "الراجح": هذه الحملات المباركة يتم تنفيذها بتوجيهات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وبارك "الراجح" انطلاق حملات "تفريج كُرب أسر السجناء" على مستوى اللجان الفرعية لـ"تراحم" في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف، والتي أتت للتخفيف عن كواهل الأسر التي لا ذنب لها والمتضررة من جراء سجن عائلها.

وأكد أن حملة شهر رمضان المبارك في هذا العام 1440هـ مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة من جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، والذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية ودعم للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بشكل يحقق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي تمر بها، إضافة إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي.

وأضاف: هذه الحملة ستمتد أيضاً للمّ شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,760
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,116
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,336

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة