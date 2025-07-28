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أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي

أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.

وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.

وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي
سبق

أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.

وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.

وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
09:39 PM

أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.

وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.

وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,184
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,336
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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33,252
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