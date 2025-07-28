أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي
أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.
وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.
وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.
أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-27
أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.
وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.
وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
09:39 PM
أبها يتعاقد مع التونسي كريم العواضي
أعلن نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي "32 عامًا" لاعب خط المحور لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق في تونس خلال اليومين المقبلين.
وكان اللاعب قد شارك أخيرًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت في مصر.
وسبق للاعب أن مثل فرق الترجي، الملعب، الصفاقسي والنجم الساحلي التونسية.